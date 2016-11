Die Kollision ereignete sich am Mittwoch um 18:15 Uhr in der Zentralstrasse in Birr. Der Puegeot 5008 fuhr von Birrhard her Richtung Birr. In der engen Linkskurve kam ihm ein Auto entgegen, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Durch die Streifkollision entstand ein Sachschaden von rund 4000 Franken. Der andere Lenker fuhr unbeiirt weiter. Aufgrund des Blinkerglases, welches nach der Kollision zurückblieb, handelt es sich aber um einen älteren, grauen Skoda Octavia.

Gemäss dem Puegeot-Lenker fuhr hinter ihm noch eine Lenkerin, die den Unfall ebenfalls gesehen haben müsste. Die Kantonspolizei bittet sowohl die Lenkerin als auch weitere Augenzeugen, sich zu melden.