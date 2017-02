Am Montagmittag hat die Polizei in Brugg einen älteren Mann aus der Aare gezogen. Dieser war zum Schwimmen in die kalten Fluten gestiegen und hatte offenbar die Wassertemperatur unterschätzt.

Die Meldung, dass ein mit Bademantel bekleideter Mann bei der alten Aarebrücke die Treppenstufen zum Fluss hinuntersteige, ging um 13.30 Uhr bei der Polizei ein. Diese reagierte sofort und war mit einem grösseren Aufgebot vor Ort.

Die ebenfalls anwesende Ambulanz nahm den Mann für weitere medizinische Abklärungen mit. Der 83-Jährige habe das Spital mittlerweile wieder verlassen können, sagt Andreas Lüscher, stellvertretender Chef der Regionalpolizei (Repol) Brugg, am Dienstagnachmittag.

Keine Angaben kann Lüscher darüber machen, weshalb sich der Mann zum Schwimmen in die Aare begab. Die genauen Beweggründe seien der Polizei nicht bekannt.