Ein stattlicher Holzbau ist entstanden auf dem Bruggerberg: Mit der Schlussabnahme am nächsten Dienstag wird der Forstwerkhof-Ersatzneubau fertiggestellt.

Der Forstwerkhof im Gemeindebann Riniken besteht aus einem dreiteiligen Gebäudeensemble. Der mittlere Teil wurde nun bis auf das Sockelgeschoss abgebaut und mit zwei neuen Geschossen versehen.

«Hierdurch können Betriebsabläufe optimiert sowie zusätzliche Nutzungen wie Schulungsangebote für den Forst und die Umweltbildung, durchgeführt werden», hält der Brugger Stadtrat in einer Medienmitteilung fest.

Gestalterisch wurde das neue Gebäude mit einer Holzverschalung an das Umfeld angepasst. Gemäss Stadtrat fügt es sich gut in den umgebenden Wald ein. Die bestehende Ölheizung wurde durch eine Pelletheizung ersetzt. «Die Pellets werden unter Verwendung forsteigener Holzressourcen hergestellt und angeliefert», fügt die Behörde an.

«Die Innenräumlichkeiten sind freundlich hell und erzeugen durch die Verwendung von viel unbehandeltem Holz und natürlichen Materialien eine warme Atmosphäre.» Über das neue Kompetenzzentrum mit der zeitgemässen Infrastruktur freuen sich Betriebsleiter Markus Ottiger sowie sein Team.

Rückblick: Für den Forstwerkhof-Ersatzneubau genehmigte die Ortsbürgergemeindeversammlung im Dezember des letzten Jahres einen Kredit von 930 000 Franken. Der Altbau entsprach nicht mehr den Anforderungen – wegen des ungenügenden baulichen Zustands, des Alters der Installationen sowie der erweiterten Zuständigkeiten des Forstbetriebs.

Die Vergabe der Bauarbeiten als Totalunternehmerleistung wurde im offenen Verfahren ausgeschrieben und erfolgte im April 2016 an die Birchmeier Baumanagement AG, Döttingen. Durch den vorgefertigten Holzbau konnte der Ersatzneubau innerhalb von nur fünf Monaten realisiert werden. (mhu)