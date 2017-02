«Vorher war dieser Laden, auf Deutsch gesagt, ein Loch», sagt Filialleiterin Karin Brändli. Damit gemeint ist der alte Denner-Satellit in Bözberg. Doch in den letzten Monaten hat sich einiges getan. Das Loch verwandelte sich in ein helles, modernes Ladenlokal. Angefangen haben die Bauarbeiten bereits im Mai. Seither gab es permanent eine Baustelle im Laden, während der alltägliche Betrieb weiterlief.

Nur in den vergangenen eineinhalb Wochen war das Geschäft geschlossen und erhielt seinen letzen Schliff. Der Boden wurde neu gelegt und an manchen Orten erhöht, neue Gestelle und Kühlregale wurden aufgestellt und die Wände bekamen einen frischen Anstrich. Da dies alles in wenigen Tagen geschehen musste, herrschte reges Treiben im Ladenlokal. Einmal sogar so rege, dass gleich vier Leute aus Versehen eine frisch gestrichene Säule anfassten. Eine Anekdote, die wohl in die Geschichte des Ladens eingehen werde, sagt Hansruedi Frei und lacht.

Umbau ist grosse Erleichterung

Frei ist Präsident der Ladengenossenschaft Bözberg und zudem Vermieter des Ladenlokals. Macht der Laden wenig Umsatz, verzichtet er auf den Mietbeitrag, denn einen Laden im Dorf zu haben, ist ihm wichtig. Auch vielen andern Leuten liegt diese Einkaufsmöglichkeit am Herzen, das merkte Karin Brändli an der grossen Hilfsbereitschaft. Gerade in den letzten Tagen kamen viele Leute freiwillig in den Laden und halfen mit beim Putzen oder beim Einräumen der Regale. Nur dank dieser Unterstützung kann der Laden heute Samstag neu eröffnet werden. Zur Feier des Tages gibt es ein «Dennerkafi», ein gemütliches Kaffeestübchen im Hinterraum des Lokals.