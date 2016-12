Mitte November haben die Verantwortlichen der Oper Schenkenberg beim Konkursamt Brugg die Bilanz deponiert. Das Defizit beträgt «einiges mehr als eine halbe Million Franken», liess Vereinspräsident Peter Feller verlauten. Peter Bernhard, als Intendant, Künstlerischer Leiter und Sänger treibende Kraft des Unternehmens, äusserte sich auf Facebook zum Desaster: «Der Vorstand und die Leitung der Oper Schenkenberg bedauern diese Entwicklung zutiefst und alle damit verbundenen finanziellen Folgen für die Unternehmungen und Partner.»

Seine Abschiedsbotschaft beendet Bernhard mit den, angesichts der Schadenssumme, zynisch wirkenden Ausrufen «Adieu! – Addio! – Farewell!». Über die Geschädigten wird kein Wort verloren. Da ist etwa der Tribünenbauer aus Deutschland, Dittus in Heilbronn, also weitab vom Geschehen. Seit der ersten Aufführung der Oper Schenkenberg, «Carmen», war Dittus mit dabei. So auch beim ersten Desaster vor drei Jahren, wo Verdis «Trovatore» zum Defizit geführt hatte. Damals musste Dittus einen Drittel seiner Aufwendungen abschreiben.

Geld auf Euro-Spezialkonto

Trotzdem hat Dittus für die neue Produktion zugesagt. Der verantwortliche Geschäftsführer Achim Schlager meint dazu lakonisch, dass bei einem Open Air wegen ausbleibenden Publikums schon mal ein Fehlbetrag entstehen könne. Und so hat er Peter Bernhard weiterhin vertraut und auch die Tribüne für «Rigoletto» gebaut. Anfang Juli 2016 stand die Zuschauertribüne bereit, am 1. August sollte eine grössere Anzahlung durch die Oper Schenkenberg erfolgen. «Mir wurde versichert, dass das Geld auf einem Euro-Spezialkonto bereitliege und dann ausgelöst werde», so Schlager. Erhalten hat er für seine Leistung nie einen Cent. Er muss wohl die gesamte, horrende Summe abschreiben. «Es ist für uns eine sehr schwierige Situation, wären wir ein Jungunternehmer, so müssten wir aufgeben», hält Schlager resigniert fest. Die Auftragsbestätigung für den Tribünenbau hat er am 2. November 2015 erhalten, unterschrieben von Peter Bernhard. Bernhard war es auch, der mehrheitlich mit der Gebhard Wildegg AG wegen des Festmobiliars verhandelt hatte.