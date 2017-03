Herr Gerlinger, Sie haben sich mit einem emotionalen Brief an die Bevölkerung gewandt und offen über Ihre Situation informiert. Warum haben Sie sich für dieses Vorgehen entschieden?

Oliver Gerlinger: Für mich ist Transparenz und Offenheit zentral. Man muss authentisch sein, anders kann man kein glaubwürdiger Gemeindeammann sein. Es wäre für mein Empfinden nicht ok, sich per sofort zu verabschieden, ohne einen Grund dafür zu nennen. Ausserdem befinden wir uns in zukunftsweisenden Projekten. Daher empfinde ich es auch als eine Notwendigkeit, Gerüchten gar keinen Nährboden zu geben. Zudem ist es mir wichtig, mit meinem Statement für andere in einer ähnlichen Situation eine Lanze zu brechen. Leider ist es so, dass Führungskräfte, sei es in der Privatwirtschaft oder in einem öffentlichen Amt, ehrfürchtig gelobt werden, wenn sie an sich selbst Raubbau betreiben und in einem Burnout enden. Personen, welche die Zeichen erkennen und die Notbremse ziehen, werden leider immer noch als schwächlich belächelt. Das Thema wird immer noch tabuisiert.

Wie haben Sie sich gefühlt, nachdem der Brief öffentlich war?

Der bekannte Brocken ist mir noch nicht vom Herzen gefallen. Das liegt wohl daran, dass ich das Amt gerne ausgeübt habe und mir die Demission sehr schwergefallen ist. In mir drin weiss ich, dass es der richtige und ein notwendiger Entscheid war. Ich denke, dass die Lockerheit sich später einstellen wird, noch bin ich mit der Übergabe meiner Geschäfte eingespannt.

Welche Rückmeldungen hatten Sie aus der Bevölkerung?

Aus der Bevölkerung, aber auch von Partnern aus Politik und Wirtschaft habe ich sehr berührende Rückmeldungen erhalten – E-Mails, persönliche Karten und spontane Telefonanrufe oder ganz einfach, dass ich auf der Strasse angesprochen wurde. Es sind für mich emotionale Momente, die mir bestätigen, dass meine Worte im Mitteilungsblatt geschätzt wurden. Ich glaube, dass ich durch meine offene Kommunikation das erwähnte Tabu brechen konnte. Ich wurde dafür mit ehrlichen und herzlichen Rückmeldungen belohnt.

Wie geht es Ihnen jetzt, wie sieht Ihr Alltag aus?

Mir geht es soweit gut. Ich arbeite ganz normal an meiner Arbeitsstelle. Die Notbremse hatte zum Ziel, dass ich eben nicht den grossen Knall erleben muss, der unweigerlich gekommen wäre. Ich versuche jetzt, mehr Zeit meiner Familie und meinen Hobbys zu widmen und so die die Batterien wieder zu füllen. Die Doppelbelastung liess hierfür keinen Freiraum.

Wie lassen Sie sich behandeln?

Dafür besteht zum Glück kein Bedarf. Ich hätte mich aber behandeln lassen müssen, wenn der grosse Knall gekommen wäre. Die einzige Behandlung momentan ist, dass ich umsichtig mit meiner Freizeit umgehe und mir mehr Ruhe gönne, um wieder zur alten Energie zurückzufinden.

Was hat Sie davon abgehalten, früher die Reissleine zu ziehen?

Dafür gibt es viele Gründe: Das Versprechen an die Bevölkerung als Gemeindeammann die Gemeinde zu führen, das Gefühl, den Gemeinderat schändlich im Stich zu lassen und auch die aktuellen Projekte sind nur die Wichtigsten. Es ist ja nicht so, dass mir das Amt keinen Spass mehr gemacht hat und mir nur die Energie aus den Akkus gezogen hat.

Im Gegenteil. Die spannenden Projekte und die vielen guten Begegnungen sind echte Motivatoren. Mir wurde jedoch unmissverständlich klar, dass die Doppelbelastung nicht mehr tragbar ist und ich zu mir, meiner Gesundheit und letzten Endes auch zu meiner Familie, die zweifelsohne unter meiner Situation litt, schauen muss. Ich zog lieber die Reissleine, als irgendwann irreparable Schäden davon zu tragen.

Welchen Tipp geben Sie Gemeindeammännern, damit diese gesund bleiben? Worauf muss man achten in einem solchen Amt, damit man sich nicht «verheizt»?

Es spielt keine Rolle, ob sich jemand gemeinnützlich engagiert oder einfach eine belastende Haupttätigkeit hat. Es ist wichtig, auf sein Umfeld, auf seinen Körper und auf sich selbst zu hören. In dieser Reihenfolge kommen in der Regel auch die Warnhinweise, lange will man es selber nicht wahrhaben. Wenn diese Warnhinweise kommen, sind sie ernst zu nehmen und eventuell kann mit einer Reduktion schon viel erreicht werden.

Bei jeder Person ist es unterschiedlich, wann das Limit erreicht ist. Es ist bei Behördenmitgliedern meines Erachtens auch nach Gemeindegrösse unterschiedlich, wie das Pensum ausfällt. Von daher kann ich keinen allgemeinen Tipp geben ausser, dass man in jedem Fall das Gespräch mit nahestehenden Personen suchen soll und die zum Teil unbequeme Wahrheit akzeptieren muss. Denn man kann die Situation nur ändern, wenn man sich ihr stellt.