Gregor Strub sitzt am Dienstagnachmittag auf seinem roten Sofa im fast leeren Zimmer im Alterszentrum Brugg, in dem er die letzten eineinhalb Jahre gewohnt hat. Sein Mobiliar ist bereits vor wenigen Tagen in den Neubau des Pflegezentrums Süssbach gebracht worden. Noch sei unklar, ob das Sofa auch ins neue Zimmer passe oder ob er sich davon trennen müsse, sagt der 73-Jährige gut gelaunt. «Ich bin oft hier gesessen und habe gelesen.»

Dann steht er auf und wirft nochmals einen letzten Blick vom ersten Stock durchs Fenster. Wenige Minuten später wird er von Stationsleiter Ottmar Jahn abgeholt, der gleich mit einer Neuigkeit aufwartet: «Wir werden Ihnen das rote Sofa heute noch nachliefern.» Strub strahlt. Er packt seinen Stock und macht sich auf durch den langen Gang zum Lift. Draussen besorgen zwei Männer seit morgens um 10 Uhr den Verkehrsdienst, damit die Mitarbeitenden die Bewohner sicher über Strasse ins neue Zuhause begleiten können.