Roland Herrmann, Chef der Neuen Aargauer Bank (NAB), sagte vor zehn Tagen in einem Interview in dieser Zeitung, dass die im Mai angekündigte Restrukturierung umgesetzt sei. Will heissen: Die NAB hat in den letzten Monaten insgesamt rund 60 Arbeitsplätze abgebaut. Herrmann betonte: «Nicht nur KMU, sondern auch Banken dürfen effizienter werden.»

Welche Auswirkungen hatte die Restrukturierung auf den NAB-Standort Brugg? Roland Teuscher, stellvertretender Leiter Corporate Communication, erklärt: «Es kam zu einzelnen Verschiebungen von Arbeitsplätzen nach Aarau im Zusammenhang mit der Neuorganisation der zentralen Einheiten.» Diese Arbeitsplatzverschiebungen zwischen Brugg und Aarau hätten sich per Saldo die Waage gehalten und seien grossmehrheitlich mit den jeweiligen Stelleninhabern erfolgt, so Teuscher.