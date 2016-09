Dann nimmt er via Funk Kontakt mit dem Vespafahrer auf, um ihm zu sagen, wo er durchfahren muss. Motorengeräusch, der Fahrer mit brauner Lederjacke und Helm fährt an Beat Bundi vorbei. Diese Szene wird um die drei Mal wiederholt, Bundi hat sein Solo einige Male gespielt und kommt in Hemd, Blazer und Hut ins Schwitzen.

Nun wäre wohl ein Sprung ins kühle Nass toll, doch der Dreh im Freibad Windisch fand am Morgen statt. «Won i ha schwimme glehrt, ben i scho zähni gsi», singt dazu Stefan Hartmann.

Drehorte mit Bezug

Die Brugger Beat Bundi und Stefan Hartmann spielten früher zusammen in der Mundartband Echo Aaretal. Als diese Band aufhörte, machten Bundi und Hartmann weiter. Die neue CD hält Lieder wie «Spohtzünder», «Regina», «Herbst» und «z’Mailand & im Aargau» bereit.

«Spohtzünder» deshalb, weil es ja diese musikalischen Wunderkinder gebe. «Wir sind die anderen, welche mit grauen Haaren spielen», sagt Stefan Hartmann. Und das Musikvideo musste in Brugg und Region gedreht werden, weil sich jeder damit identifizieren könne.

Auch für Regisseur Julien Cassez lohnte sich der Aufwand, denn er konnte bei seiner ersten Regie-Arbeit im Musikbereich eine neue Kamera testen. Als Kameramann arbeitet er seit 15 Jahren für das Schweizer Fernsehen, meist im News-Bereich. Filme wie «The Wellington» mit Beat Schlatter in der Hauptrolle oder der Mysterykurzfilm «Dunstable Gazette» tragen seine Handschrift.

Die CD «Spohtzünder» ist bei Müller & Spring in Brugg erhältlich.