Moritz Meiers Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil dokumentiert die Produktentwicklung des neuen Wirtschaftlichkeitsberechnungstools in Polysun. Im Rahmen der Arbeit konnten unter anderem die Beta-Version erweitert und weitere Feinheiten angepasst werden. Im Oktober soll das Tool mit dem nächsten Polysun-Release auf den Markt gebracht und an die weltweit 11'000 Kunden ausgeliefert werden.

"Mit der marktreifen Entwicklung und Implementierung eines neuen, praxisorientierten Wirtschaftlichkeitsberechnungstools konnten die Ziele der Auftraggeberschaft vollumfänglich erfüllt und Polysun um ein potentes Tool erweitert werden", schriebt Siemens Schweiz AG in einer Medienmitteilung. Nominiert für nationalen Award Der zweite Teile der Arbeit umfasst eine Studie, welche die Auswirkungen verschiedener Strompreismodelle und Technologien auf die Wirtschaftlichkeit von energietechnischen Anlagen in Wohngebäuden untersucht. Sie bietet die Grundlage, um Planungen und Auslegungen energietechnischer Anlagen und Regulierungen wirtschaftlich optimierter zu gestalten. Der Energie- und Umwelttechnik-Student hat mit seiner Arbeit die Fachjury überzeugt. Den regionalen Siemens Excellence Award nahm Moritz Meier in Windisch entgegen. Der Preisträger ist damit wie jene von weiteren Fachhochschulen für den nationalen Siemens Excellence Award nominiert. Dieser wird 2017 verliehen und ist mit 10 000 Franken dotiert. Siemens sucht Dialog mit dem Nachwuchs Der Excellence Award ist Teil des Bildungsprogramms «Generation21», mit welchem Siemens den Dialog mit dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich Naturwissenschaft und Technik fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir junge Menschen in ihrer Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen sie dabei, ihre Zukunftschancen zu nutzen», so Siegfried Gerlach, CEO von Siemens Schweiz.