Rund zwei Stunden dauerte das Plädoyer von Pflichtverteidiger Patrick Bürgi. Die Vorwürfe gegen seinen Mandanten waren schwerwiegend. Die Staatsanwaltschaft hat den gebürtigen Kurden, der seit rund 20 Jahren in Schweiz lebt, wegen Mordes angeklagt und ihn unter anderem beschuldigt, eine Scheinehe mit einer Schweizerin eingegangen zu sein.

Mit dem einzigen Ziel, dadurch eine bleibende Aufenthaltsbewilligung zu erlangen. Als die Frau sich nach viereinhalb Jahren Ehe trennen wollte, brachte er sie, nach Ansicht der Staatsanwaltschaft um: Mit blossen Fäusten schlug er sie zu Tode. Entsprechend die Forderung: Lebenslängliche Freiheitsstrafe und der Täter soll verwahrt werden.

Echte Liebe, keine Scheinehe

Der Beschuldigte sei von Anfang an vorverurteilt gewesen, sagte der Verteidiger, eine alternative Betrachtungsweise habe bei der Klärung des Falles gar keine Chance gehabt. Wie eine alternative Betrachtungsweise aussehen könnte, zeigte der Verteidiger dann gleich selber auf.

So erklärte der Verteidiger, es habe sich keineswegs um eine Scheinehe gehandelt. Der Beschuldigte habe seine Frau tatsächlich geliebt. Seine andere Ehe, die gemäss Anklage noch in der Türkei bestand, sei nach islamischer Tradition längst geschieden gewesen.

Dass die Ehe mit der zehn Jahre älteren Schweizerin echt gewesen sei, zeige sich auch daran, dass sie doch mehrere Jahre funktioniert habe. Der Beschuldigte hätte unmöglich seiner Gattin so viele Jahre lang Liebe vorspielen können. Die beiden hätten zusammen gewohnt, seien zusammen in die Ferien vereist, er hätte sie sogar in die Türkei mitgenommen und ihr zwei seiner Söhne vorgestellt.