Sie schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Bea Weber präsentiert ihr Geschäft gutschlafen.ch in Birr und vereint für einen Abend die Brugger Altstadt mit dem Neumarkt.

«Wir möchten den Besuchern einen unterhaltsamen Abend bieten. Dies wollen wir mit einer Modeschau erreichen, da das Thema Mode viele Menschen interessiert», sagt Bea Weber, Geschäftsführerin von gutschlafen.ch. Eine Modeschau veranstaltet sie nun schon zum vierten Mal.

Räumlichkeiten eignen sich gut

Auf die Idee kam sie, weil ihr Geschäft nicht nur Schlaf- sondern auch Schranksysteme anbietet. «Da unsere Schränke mit Kleidern gefüllt werden, dachten wir uns, dass wir passend dazu die Kollektion mittels Modeschau zu uns ins Haus holen, um so die Schränke bestmöglich präsentieren zu können.» Das geplante Event ganz nach dem Motto «Altstadt meets Neumarkt», findet in Webers Laden in Birr statt.

Die Räumlichkeiten eignen sich für eine solche Veranstaltung besonders, da das Geschäft grosse, schöne und vor allem moderne Räume zu bieten habe. Ein weiterer Grund sei, dass der Standort auch über genügend gratis Parkplätze verfüge. «Zudem lieben wir einfach Events», schwärmt Weber. Die Boutique Fil à Fil in der Brugger Altstadt werde einige Teile der Kollektion sowie Accessoires an der Modeschau zeigen. «Da unser früherer Partner Konkurs ging, hat sich ‹Fil à Fil› mit seinem zeitgemässen und gut umgesetzten Design als Nachfolger geradezu angeboten», sagt Weber.

Ergänzt werde die Kollektion von «Fil à Fil» durch Sonnenbrillen und Naturhornbrillen der Edition Orgreen von Bloesser Optik. Mit dem Laden im Neumarkt habe sie ein weiteres modernes Fachgeschäft mit ins Boot holen können. «Eine schöne Brille verleiht schliesslich jedem Outfit das perfekte Finish», findet Weber.

Nach der Modeschau werden alle vorgeführten Teile auch zum Verkauf ausgestellt. Die Besucher können sich laut der Geschäftsführerin auf einen entspannten Abend, der mit Livemusik abgerundet wird, freuen.

Models aus der Umgebung

«Man trifft sicherlich auch Bekannte, mit denen man sich beim Apéro vor der Modeschau in lockerer Atmosphäre unterhalten kann», sagt Weber. Sie wünsche sich für den Anlass ein volles Haus, tolle Gespräche und vor allem zufriedene Besucher.

Der Kundenkontakt und der Bezug zur Region seien ihr wichtig. Laut Weber sind auch alle Models aus der Umgebung. Manche von ihnen seien sogar Kundinnen in allen drei Geschäften.