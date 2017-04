Im Postauto nach Riniken sitzen Ausflügler. Bei der Haltestelle «Post» sagen die älteren Herren in den karierten Wanderhemden: «Diese Post schliesst sicher auch bald.» Sie wissen wohl nicht, wie recht sie damit haben. Am 29. April ist es bereits so weit. Mit der Pensionierung von Hildegard und Bruno Bürgler, dem Posthalterehepaar, werden die Lichter in der Post gelöscht. Künftig wird der Volg in Riniken postalische Angelegenheiten erledigen.

Im Haus an der Ausserdorfstrasse, in dessen Untergeschoss die Post untergebracht ist, leben seit fast genau 27 Jahren die Bürglers. Damals war es noch üblich, als Ehepaar eine Post zu übernehmen, inklusive Liegenschaft. Die Post ist bis heute Mieterin der Räume.

Bruno Bürgler bittet den Besuch herein in das Haus, das für ihn und seine Frau Wohn- und Arbeitsort gleichsam war und noch für kurze Zeit ist. «Sieben Treppentritte brauche ich bis zur Arbeit», sagt Bruno Bürgler und schmunzelt. «Wenn jeweils Umfragen von der Post zum Thema Arbeitsweg kamen, wusste ich nie so recht, wie ich antworten soll.» Am Tisch im Wohnzimmer, auf den Hildegard Bürgler noch rasch eine Vase mit frischen Blumen stellt, schaut das Ehepaar auf die vergangenen 27 Jahre zurück.

Integration fiel ihnen leicht

Im Mai 1990 verschlug es die 5-köpfige Familie – die Kinder waren damals 8, 6 und 4 Jahre alt – nach Riniken. Zuvor verbrachten Hildegard und Bruno Bürgler gemeinsam 12 Jahre auf der Post im zürcherischen Adliswil. Kennen gelernt hatten sie sich auf der Flughafenpost in Zürich-Kloten. Als dann im Jahr 1990 die Stelle in Riniken frei wurde, packten sie ihre Chance und zügelten in den Aargau.

Die Integration in die Dorfgemeinschaft fiel ihnen leicht. «Das hatte auch mit den Kindern zu tun», sagt Hildegard Bürgler. «Innert Kürze kannten wir Familien, schlossen uns den Vereinen an, und dank der Arbeit auf der Post, auf der man früher sogar noch Bankgeschäfte erledigen konnte, knüpften wir rasch Kontakte.» Hildegard Bürgler lacht auf: «Jetzt müssen wir uns dann mit der Pension selber bemühen, Kontakt zur Bevölkerung zu suchen, bisher ging das ja automatisch.» Die junge Mutter war damals froh, dass das Geschäft im Untergeschoss des Familienhauses war.

Kinderbetreuung, wie man sie heute kennt, gab es damals noch nicht. Und so konnte Hildegard Bürgler, wenn am Schalter nicht so viel lief, getrost nach oben gehen, sich um den Haushalt und den Garten kümmern. «Standen dann die Leute plötzlich wieder Schlange, konnte ich mit den Gartenkleidern rasch runtergehen und den Schalter bedienen.» Doch es kamen andere Zeiten. Die Post führte Uniformen ein. Die Post veranlasste, dass der Standort in Bözberg ebenfalls von Bruno Bürgler betreut wird. Und so hetzte der Posthalter, aus dem ein Poststellenleiter und Personalchef wurde, jeweils zwischen Riniken und Bözberg hin und her.

Die Post schloss einen Standort nach dem anderen – in Bözberg, Remigen, Rüfenach. Die Kunden aus den Dörfern rundherum kamen in der Folge nach Riniken auf die Post. «Das war eine stressige und anstrengende Zeit», gibt Bruno Bürgler zu. Gleichzeitig fürchteten Bürglers, dass ebenfalls ihre Post gefährdet sein könnte, denn auch hier wurde ein Arbeitsplatz nach dem anderen gestrichen. Die Post Riniken wurde mit Bruno Bürgler zum Ein-Mann-Betrieb. Hildegard Bürgler konnte nur noch Kurzablösungen machen, heute arbeitet sie noch auf der Poststelle in Brugg. Kürzlich wurden sie am Gewerbeapéro der Gemeinde offiziell seitens der Gemeinde verabschiedet. «Das haben wir so nicht erwartet», sagen Bürglers gerührt. «Die schönen Worte des Gemeinderats haben uns gerührt.»

Als Geschenk gabs drei Flaschen Wein und eine Karte mit einem Motiv des Riniker Künstlers Willi Hauenstein. Auf die Zeit nach dem Arbeitsleben freuen sich die beiden. «Wir werden genügend zu tun haben», sagt Bruno Bürgler und führt den Besuch durch den riesigen Garten, wo nicht nur Blumen, sondern auch Gemüse und Früchte wachsen. Hildegard Bürgler frönt zudem seit kurzem einem neuen Hobby: Sie spielt Schwyzerörgeli und hat eine Formation gegründet. Geübt wird bei Bürglers zu Hause im Obergeschoss.

Sie sagt: «Es gibt ein Leben nach der Post.» Bruno Bürgler schwingt sich gerne aufs Rennrad und radelt über die Hügel vor der Haustür bis an die Aare oder den Rhein. Gemeinsam wollen sie künftig längere Wanderungen unternehmen. Die Räumlichkeiten und Garagen, in denen die Post untergebracht war, wollen sie beispielsweise als Büroräumlichkeiten vermieten. Die Telefonkabine wird vorläufig bleiben.

Tötungsdelikt im Gedächtnis

Aus ihrer Postzeit werden sie auf jeden Fall den Kontakt mit den Kunden vermissen. Doch es sind auch die Erinnerungen an traurige Ereignisse, die Bürglers mitnehmen in die Pension. Mit Grauen denken sie an zwei Vorfälle mit Schusswaffen zurück. Beide passierten innert kürzester Zeit im Jahr 2009. Zuerst wurde eine Postangestellte am Schalter von drei Brasilianern mit Schusswaffen überfallen. Und kurze Zeit später kam es zu einem Tötungsdelikt bei der Bushaltestelle direkt vor dem Haus der Bürglers.

Ein Kosovare erschoss damals seine Ehefrau. Bruno Bürgler, der gerade den Schalter öffnen wollte, eilte hinaus, sah, wie die Frau aus dem Hals blutete. «Ein Mann rannte die Strasse hinunter, rief, dass er Sanitäter sei. Ich war erleichtert, denn so konnte ich den Notruf alarmieren», sagt Bruno Bürgler mit ernster Miene. Die Post öffnete an diesem Nachmittag nicht mehr. Die Frau, Mutter von drei Kindern, starb. Der Kosovare kassierte vor gut einem Jahr eine Haftstrafe von 20 Jahren.

Die Geschichte mit dem Hund

Postangestellte wissen in der Regel auch von Anekdoten, in denen Hunde vorkommen, zu erzählen. Dieses Klischee können Bürglers bestätigen. Zuerst wollen sie mit der Geschichte nicht so recht herausrücken, denn es sei auf einem Bauernhof im Dorf passiert. Böses Blut wollen Bürglers keines.

Trotzdem rückt Bruno Bürgler dann heraus mit der Geschichte, die davon handelt, dass es auf einem Bauernhof einen Hund gab, der den Pöstler – in diesem Fall war es eine Pöstlerin – zwar auf den Hof liess, danach aber nicht mehr weg. Auch an diesem Morgen war es so. Der Hund, tatsächlich versessen auf Posthosen, eilte der Pöstlerin nach und biss diese in den Oberschenkel. Kurze Zeit später tauchte die Besitzerin auf der Post auf und sagte: «Wenn ich schon die Kosten für den Unfall übernehmen muss, will ich wenigstens die kaputten Posthosen für meinen Hund.»