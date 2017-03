Stadtführungen gibt es nicht nur in Zürich, Bern oder Basel, auch in Brugg werden geführte Touren durch die Stadt und die Region angeboten. Seit sieben Jahren unter anderen von Silvia Kistler unter dem Namen «bruggtour». Sie war Präsidentin des Tourismusvereins Brugg. Als 2010 das Tourismus-Office entstand, brauchte es ihre Arbeit nicht mehr. Da Silvia Kistler ihre Arbeit aber so gerne machte, suchte sie sich eine neue Aufgabe und entschied sich dazu, selber Führungen anzubieten.

Wer nun denkt, nur Leute aus der Schweiz nehmen an den Führungen teil, der irrt sich. Nebst Leuten aus Deutschland und Frankreich führt sie manchmal sogar Touristen aus China durch die Stadt. «Die Chinesen sind interessierte Zuhörer. Spannend ist die Herausforderung, wie man es ihnen vermittelt», sagt Silvia Kistler. Damit sie auch Leuten aus andern Ländern die Region Brugg näher bringen kann, bietet sie die Führungen manchmal auf Englisch und Französisch an.

Angebote für jedes Interesse

Zurzeit hat Silvia Kistler sieben verschiedene Touren im Repertoire. Beispielsweise eine Führung über die Frauen aus dem Hause Habsburg. Eine andere Tour führt die Gäste ins Wasserschloss, wo Aare, Reuss und Limmat zusammenfliessen, oder bringt den Teilnehmern die Geschichte von Brugg und Windisch näher. Auch eine Führung zur Kunst auf dem Campus bietet Kistler an oder eine Sightseeing-Tour. Diese machte sie früher mit einem Oldtimer-Postauto, doch weil dessen Unterhalt zu teuer wurde, musste sie umstrukturieren. Heute bringen die Kunden zur Sightseeing-Tour ihr eigenes Fahrzeug mit, mit dem sie dann durch die Gegend fahren. Eine Gruppe Pensionäre kam beispielsweise mit dem Doppeldecker-Car, um das Wasserschloss zu besichtigen.

Seit fünf Jahren finden auch Touren statt für Rekruten, die in Brugg stationiert sind. Mit einem Team von weiteren Freiwilligen organisiert sie jeweils ein Postenlauf, den die Rekruten mit ihren Duros abfahren können. An jedem Posten wird ihnen ein Thema, beispielsweise die Römer in Windisch oder das Paul-Scherrer-Institut, näher gebracht. So lernen pro Nachmittag über 100 Rekruten die Region besser kennen, haben eine Abwechslung zum Militäralltag und sehen, wo sie überhaupt wochenlang ihre Zeit verbringen. Ziel ist es auch, dass ihnen die Region in Erinnerung bleibt und sie später vielleicht sogar mit ihren Kindern wiederkommen.

Gruppenangebote für Einzelne

Weil man Führungen immer nur in Gruppen buchen kann, bietet Kistler öffentliche Exkursionen an, an denen auch Einzelpersonen teilnehmen können. Im vergangenen Dezember gab es zum Beispiel eine Führung durch die Brugger Altstadt mit musikalischer Begleitung von Benedikt Iseli. Dieses Jahr steht unter anderem ein Besuch in der Swissgenetic Stieren-Station in Mülligen auf dem Programm.

Die nächste Exkursion von «bruggtour» findet am Sonntag, 19. März, unter dem Titel «Frosch, Molch und Kröte» statt. Der Anlass beginnt um 13.30 Uhr in der Bahnhofshalle (Windischer Seite) und dauert 2½ Stunden. Die Exkursion selber ist im Habsburger Wald, wo die Zoologin Esther Krummenacher von den abenteuerlichen Reisen erzählt, die Amphibien auf dem Weg zu ihrer Laichstelle zurücklegen. Anmelden kann man sich noch bis zum 18. März bei info@bruggtour.ch.

Viel Arbeit und viel Motivation

Die Führungen bedeuten für Silvia Kistler viel Aufwand. Sie muss sich in die Themen einlesen, eine Führung dazu zusammenstellen und teilweise auf die jeweilige Gruppe anpassen. Auch wenn sie von dieser Arbeit nicht leben kann, macht sie das alles mit viel Freude. Motiviert wird sie vor allem durch die schönen Begegnungen oder, wenn sie am Ende der Führung gelobt wird. Und genau das wird sie oft, wie an den Gäste-Echos auf der Internetseite von «bruggtour»unschwer zu erkennen ist. Dort klingt es zum Beispiel so: «Die Tour mit Ihnen war wirklich spitzenmässig – herzlichen Dank! Sie haben viel beigetragen zu unserem fantastischen Ausflug!» Silvia Kistler trägt aktiv dazu bei, dass die Region Brugg national und sogar international bekannter wird. Und sie kann auch den Einheimischen immer wieder Unbekanntes zeigen, sodass sogar diese ihre Region immer wieder neu entdecken.

