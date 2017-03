Die Aussicht vom neuen Kursraum im siebten Stock des Neumarkts I ist gewaltig. Man sieht über den Bahnhof, den Campus und über halb Brugg. Ausserdem sehe man am Morgen die Sonne aufgehen, sagt Yvonne Berglund, Stellenleiterin der Pro Senectute Brugg. Im Kursraum werden zum Beispiel iPhone-Kurse, Sprachkurse oder auch Schweizerörgeli-Kurse für Senioren angeboten.

Der Kursraum ist aber nicht der einzige neue Raum der Pro Senectute Brugg, auch mehrere Büros gehören zu den frisch bezogenen Räumlichkeiten. Im Februar zog die Beratungsstelle von der Bahnhofstrasse in den Neumarkt I. Grund dafür war der Platz. In der Bahnhofstrasse standen nur kleine Räume zur Verfügung, es war dunkel und eng.

Weil die Nachfrage an Beratungen stieg, gab es immer mehr Mitarbeiter und immer weniger Platz. Im Neumarkt ist dies anders. Die Räume sind lichtdurchflutet und grosszügig. Berglund sagt: «Man könnte in jedem Raum noch mindestens einen Arbeitsplatz einrichten, wir haben langfristig gedacht.» Und sie fügt an: «Wir sind wirklich glücklich mit den Räumen.» Gestern wurde der neue Standort mit einem Apéro gebührend eingeweiht. (Dot)