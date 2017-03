In den Bibliotheken Lupfig, Birr und Windisch machen Kinder im Primarschulalter den grössten Anteil der Kundschaft aus. Der Grund dafür ist simpel, alle diese drei Bibliotheken sind kombinierte Schul- und Gemeindebibliotheken. In Brugg, wo die Bibliothek eine Stadtbibliothek ist, machen die Erwachsenen den grössten Anteil aus, gefolgt von den Kindern und den Jugendlichen. In der Gemeindebibliothek Auenstein sind es wiederum die Kinder, die am meisten ausleihen.

Digitale Medien im Trend

Bibliotheken sind also immer noch beliebt, doch was leihen die Leute überhaupt aus? Iva Riniker von der Bibliothek Windisch sagt beispielsweise, dass sich der Geschmack der Leute in den letzten Jahren kaum verändert habe, einzig die Nachfrage an digitalen Medien habe zugenommen. In Auenstein stelle man einen zunehmenden Trend zu Krimis und Thrillern fest, meldet Hans Andres Frei, Mitglied der Bibliothekskommission.

Joséphine Erne-Anrig von der Bibliothek Lupfig betont: «Geändert hat sich, dass die Kunden heute mehr mitbestimmen wollen, welche Medien es in der Bibliothek geben soll.» Auch sieht sie eine Veränderung bei den Kinderbüchern. Während früher oft die Autoritätsperson das Buch für das Kind wählte, darf das Kind heute vermehrt selbstständig entscheiden. Daher spielt das Buchcover heute eine deutlich wichtigere Rolle. Bei den Jugendlichen mache der Spassfaktor viel aus. Auch merkt Erne-Anrig, dass zum Teil starke Lesekompetenzschwächen dazu führen, dass vermehrt Comic-Romane wie «Gregs Tagebuch» ausgeliehen werden.

Weiter führt Joséphine Erne-Anrig aus: «Erwachsene haben vor allem den Wunsch nach Neuigkeiten, Klassiker sind selten gefragt.» Neuigkeiten wie zum Beispiel «Tessiner Abgrund» von Michael Moritz aus dem Jahr 2015.