Buddha, Jesus, Ganesha – sie und andere bekannte und unbekannte Gottheiten sind als Statuetten im Arbeitszimmer von Raffaela Forte alle vertreten. Gleich neben Opferschalen, Tambouren und Duftstäbchen, die alle zusammen auf einem engen Ablageraum ihren Platz finden. «Ich bin für alle Religionen offen», sagt die 54-Jährige aus Büttikon.

Damit bezieht sie sich nicht auf ihren persönlichen Glauben, sondern mehr auf ihre Arbeit, der sie nun seit über 20 Jahren nachgeht. Medium, Lebensberaterin und spirituelle Lehrerin – so bezeichnet sie sich auf ihrer Website. Abgrenzen kann sie die drei Tätigkeiten im Berufsalltag nicht. «Häufig braucht es ein bisschen von allem», sagt sie lächelnd. Je nach dem Bedürfnis des Kunden.

Raffaela Forte nimmt ein schwarzes Headphone-Set vom Sofatisch vor ihr in die Hände. «Das ist mein wichtigstes Arbeitsinstrument», sagt sie. In einem Raum voll mit esoterischen und religiösen Gegenständen überrascht das ein bisschen. Gemäss ihrer Website zahlen ihre Kunden für das Gespräch mit ihr Fr. 3.13 pro Minute.

Der Betrag sei eine faire Leistungsentschädigung. «Es geht hier um Respekt für mich und meine Tätigkeit», sagt Forte, die auf die finanzielle Unterstützung ihres Mannes zählen kann. «Ich bin nicht von einem eigenen Lohn abhängig.» Der grösste Teil der Einnahmen würde sie deshalb einem Kinderprojekt in Afrika spenden, das sie auch schon mehrmals besucht hat.

Sensitivität kann man üben

Jedes Jahr reist Raffaela Forte nach England zum Arthur Findlay College in Essex, um sich mit anderen Spiritisten und Hellsehern auszutauschen. Das «Migros Magazin», das vor Ort war, erwähnte Forte im Artikel. «Ich liebes es, Neues dazuzulernen», sagt sie und legt das Headphone zurück auf den Tisch. «Aber auch, mein Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben.» Einmal in der Woche leitet sie im Tagungshaus und Hotel «Rügel» in Seengen einen Übungszirkel für Interessierte, die ihre Sensitivität entdecken oder ausbauen möchten.

Auf einem Regal, gleich neben Engelfigürchen, sind Fotos aufgestellt. Von verstorbenen Verwandten und Freunden. «Manche besuchen mich ab und zu oder hinterlassen mir eine Botschaft.» Wenn Forte ihre Fähigkeit beschreiben soll, erklärt sie diese wie der Empfang einer Information. Sie wisse dann praktisch aus dem Nichts etwas, das sie vorher nicht wusste. «Irgendjemand aus der Seelenwelt übermittelt mir diese Information über die Gedanken.» Dies könne überall passieren.

Raffaela nimmt das Headphone wieder in die Hände und spielt vorsichtig damit. «Die Botschaften können positiv oder negativ sein.» Manchmal erhalte sie Anrufe von Angehörigen von Kranken. «Es ist hart, wenn ich die Information erhalte, dass die Person sterben wird.» Aber auch dann sei sie ehrlich zu den Leuten. «Das ist ihr Recht.»

Mit Seele des toten Bruders gespielt

Ihren Sinn, Seelen zu sehen und Botschaften zu empfangen, hat sie bereits als Kind entdeckt beziehungsweise ausgelebt. «Am Anfang dachte ich, was ich sehe, würden alle sehen.» Sie hatte das Glück, wie die 54-Jährige mit italienischen Wurzeln sagt, dass bereits andere Mitglieder ihrer Familie hellsichtig waren und dementsprechend offen dem Thema gegenüberstanden. Wenn die kleine Raffaela mit ihrem verstorbenen Bruder spielte, liessen sie ihre Eltern also einfach machen.

Viel Gewicht gab sie dieser Fähigkeit aber nicht, vor allem als sie als mit ihrer Coiffeurlehre beschäftigt war und gleichzeitig schwanger wurde. Erst als ihrem Sohn mit zehn Jahren ein bösartiger Tumor diagnostiziert wurde, liess sie ihren Sinn wieder stärker zu. «Ich empfing eine Botschaft aus der Seelenwelt: Er werde wieder gesund», erinnert sie sich. Und das geschah dann auch – wider den Erwartungen der Ärzte. «Dieses Erlebnis war für mich wegweisend», sagt sie. Forte kündete ihren Coiffeurjob und widmet sich seither ganz der Kommunikation mit dem Jenseits.

Manchmal nur Gesprächspartnerin

Aber nicht immer erhält sie eine Botschaft für ihre Kunden. «Manchmal bin ich auch einfach Lebensberaterin», sagt Forte, die eine grosse Menschenkenntnis hat. «Manche wollen nur, dass ihnen zugehört wird und mit jemandem sprechen.» Sie erhalte aber auch Anfragen, über die sie lachen muss. «Ich wurde schon gefragt, ob die Person einen Sechser im Lotto machen wird.» Ihre Antwort: «Sie sind schon ein Sechser im Lotto.» Forte schmunzelt und legt ihr Headphone wieder ab. Die nächsten Stunden nimmt sich die zweifache Grossmutter frei. In der kalten Jahreszeit, wenn die Anrufe zunehmen, wird sie noch genug zu tun haben.