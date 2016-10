«Das war gewissermassen mein Einstieg in die Fotografie», sagt Max Gessler und zeigt in seinem Studio im Untergeschoss des Geschäftshauses an der Bahnhofstrasse in Brugg auf eine Kamera mit Holzgehäuse auf einem massiven Gestell. Die Kamera lässt sich mittels einer Handkurbel in der Höhe verstellen.

«Ich war damals in der ersten Klasse», erzählt er. «Als ich eines Tages von der Schule nach Hause kam, stand die Kamera draussen vor dem Geschäft meines Vaters. Er wollte sie offensichtlich loswerden.»

Ein paar Schulkameraden hätten ihm dann geholfen, das schwere Ding nach oben in die Wohnung zu bugsieren. «Als mein Vater die Kamera erblickte, meinte er: ‹Wie konnte ich nur!› Er hat mir dann auch das Objektiv gegeben.»

Als Sohn von Armin Gessler, der zusammen mit seiner Frau Erika am 1. April 1946 das Fotogeschäft von Heinrich Rundstein übernommen hatte – und zum zehnjährigen Bestehen des Geschäfts den 16-mm-Farbfilm «1956 Euses Städtli Brugg» realisierte – war für Max Gessler der Weg zur Fotografie vorgezeichnet.

«Mit 13 war für mich klar, dass ich Fotograf werden wollte», sagt er. Beim Fotografen Klöti in Rothrist trat er seine Lehre an. «Klöti war ein guter Fotograf», erinnert sich Max Gessler. «Ich habe von ihm viel gelernt.» Auch das, dass man für eine Aufnahme mit einem Film auskommen sollte. «Mein Lehrmeister hielt aber nichts von der Farbfotografie. Wenn ein Kunde Farbaufnahmen wollte, sagte er jeweils: ‹Chum Max, do wot sone Löu Farbböuder›.»

Nach Lehr- und Wanderjahren, in denen er unter anderem tagsüber die Handelsschule besuchte und abends als Fotograf für die Bildagentur Keystone arbeitete, übernahm Max Gessler am 1. Januar 1977 das Geschäft seines Vaters. «Bei der Übernahme habe ich zu meinem Vater gesagt: Ich werde einen Tag länger machen als du», erklärt er. Es sollten dann allerdings ein paar Tage mehr werden.

Nur der Wandel hat Bestand

«Ich bin nicht der Typ, der sich gerne dreinreden lässt», stellt Max Gessler fest. «Deshalb habe ich mich selbstständig gemacht.» Er wollte aber zwei Standbeine haben. Daher hat er den Laden beibehalten und das Studio ausgebaut.

Mit der Papeterie, die er ab 1987 unter dem Namen Büromax aufbaute – und dafür zusammen mit seiner Frau Lisebeth während eines Jahres die Berufsschule für Papeteristen besuchte – kam ein weiterer Bereich dazu. «Ich musste dann aber feststellen, dass Papeteristen und Fotografen nicht zueinander passen», meint Max Gessler.