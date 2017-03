Die Zuschauertribüne der Mehrzweckhalle in Lupfig ist zum Start des Rennens an diesem Samstagnachmittag noch nicht gross besetzt. Die wenigen Zuschauer warten jedoch gespannt auf den Start des ersten «Meischter Gmeind»-Wettstreits. Organisiert von der IBB zum 125. Geburtstag.

Die IBB ist kein fremder Name in der Region Brugg. Sie stellen, unter der Leitung von Eugen Pfiffner, die Versorgung mit Energie, Wasser und Kommunikation in der Region sicher. Zur Feier ihres Geburtstags und als Dankeschön an ihre Kunden, hat sie einen Wettstreit organisiert, bei dem sich die Gemeinden gegenseitig in diversen Disziplinen herausfordern. Es winkt ein Preisgeld von 25 000 Franken.

Lasst die Spiele beginnen

Die Herausforderer stehen bereit. Unter den Teilnehmern sind auch vereinzelt Kinder und Jugendliche, die es kaum erwarten können, loszulegen. Die Gemeinden werden von Moderator Christian Rocha vorgestellt. Am Samstag stehen sich in der Arena Brunegg, Lupfig, Remigen, Elfingen, Bözen und Habsburg gegenüber.