Einst war er Ausgangspunkt für das Militär für den Brückenbau, heute wird der Reussparkplatz vor allem von Wassersportlern genutzt – zum Baden, Picknicken und als Landeplatz von Gummibötlern. Und wie der Windischer Gemeindeschreiber André Gigandet es ausdrückt: «Auch für rauschende Partys ist der Platz bestens geeignet.» Die Folge: Abfall. Und zwar nicht wenig. Gigandet: «Es ist ein etwas abgelegener Ort, an dem einige der Nutzer ihre gute Kinderstube restlos vergessen und vom Gummiboot über Essensverpackungen bis Flaschen en masse alles sorglos zurücklassen. Das Aufräumen ist ja schliesslich die Pflicht der öffentlichen Hand. Für was zahlen wir denn Steuern?»

Das Litteringproblem ist das eine, das andere: Wer entsorgt den Abfall? Der Gemeinde Windisch gehört die Parzelle am Dorfeingang zu Mülligen. Und die Dorfbewohner und Behörden von Mülligen ärgern sich über den Abfallberg, der das Bild der Gemeinde verschandle. Gemeindeammann Ueli Graf sagt: «Für die Öffentlichkeit befindet sich der mitten im Naturschutzgebiet gelegene Parkplatz und seine attraktive Umgebung innerhalb des Gemeindebanns Mülligen. So wird der Zustand des Platzes und seiner Umgebung dem Image der Gemeinde Mülligen – notabene dem Walddorf an der Reuss – zugerechnet.»

Abfallkübel brachten nichts

Bereits im Jahr 1990 war der Abfall auf dem Reussparkplatz ein Thema, wie Graf ausführt. Damals liess der Kanton zwei Abfallkübel aufstellen und war auch für das Entsorgen zuständig. Einige Bürger nutzten die Situation aus und begannen, illegal Kleinabfälle und Hauskehricht dort zu entsorgen. «Nachdem die Abfallbehälter ständig überfüllt waren und haufenweise Hauskehrichtsäcke gelagert worden waren, beschloss der Gemeinderat Mülligen, in Absprache mit der Bauverwaltung Windisch, im September 2014, die Abfallkübel zu demontieren.» Es wurde gar erwogen, den Platz zu schliessen und einzuzäunen, um die illegale Abfallentsorgung einzudämmen. Das hätte Windisch begrüsst, der Gemeinderat Mülligen sprach sich aus Imagegründen dagegen aus. Aber für die Abfallentsorgung aufkommen wollte er eben auch nicht. Graf gibt zu: «Die Interessenlage der beiden Gemeinden ist zu diesem Thema unterschiedlich.»

In jüngster Zeit seien auch Verhandlungen bezüglich Kauf oder Pacht der Parzelle durch die Gemeinde Mülligen diskutiert worden, wie Graf und Gigandet übereinstimmend berichten. Windisch habe Mülligen einen Pachtzins eines mittleren dreistelligen Betrags pro Jahr angeboten, ergänzt Gigandet. «Schliesslich hat der Gemeinderat Mülligen beschlossen, die Parzelle weder zu kaufen noch zu pachten, aber trotzdem zu pflegen. Alle gut gemeinten Lösungsvorschläge sind gescheitert.» Gigandet betont: «Die Gemeinde Windisch ist nicht Betreiber des ‹Festplatzes›.»

Der Gemeinderat Mülligen hat nun beschlossen, den Parkplatz vom eigenen Bauamt säubern zu lassen. Der zeitliche Aufwand und die entsorgte Menge Abfall auf der Windischer Parzelle werde in der kommenden Saison festgehalten. «Ende Jahr werden wir uns mit dem Gemeinderat Windisch über die Kosten unterhalten», sagt Gemeindeammann Ueli Graf.