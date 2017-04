«Neue Ära der Aviatik»

Seine Kurse richten sich grundsätzlich an jedermann. Der Käufer eines Billigst-Produkts, der nur mal per «Luftangriff» herausfinden möchte, was bei den Nachbarn im Garten so läuft: Er wird abgesehen von praktischen Flugübungen erfahren, dass er das ohne deren Einverständnis gar nicht darf. Der Ambitionierte, sagen wir mal ein Architekt, der Areale ausmessen und deren Umgebung dokumentieren will: Er wird sein teures High-Tech-Gerät nicht mangels praktischer Flugerfahrung an einem Baum zerschellen sehen wollen.

Zwar für jedermann zugänglich und nützlich, aber dass die Ausbildung eher auf einen zumindest semiprofessionellen Umgang mit Drohnen ausgerichtet ist, zeigt sich schon am Umfang und Preis: Die Kurse dauern entweder fünf Tage oder sechs Abende plus einen Samstag. Der Wochenkurs kostet 1850, die Abendkurse 1950 Franken. Am Ende ist ein Examen in Theorie und Praxis zu absolvieren.

Umfangreicher Kurs in Brugg

In der Westschweiz bietet Fly&Film auch zweitägige Einführungskurse an, in Brugg kann man nur den umfangreicheren Kurs «Advanced» buchen. Frédéric Hemmeler glaubt, dass der Gebrauch von Drohnen als blosse Spielerei ohnehin eine vorübergehende Erscheinung ist. Hingegen sieht er mit der technologischen Entwicklung für professionelle, kommerzielle Anwendungen eine «neue Ära der Aviatik» eingeleitet. Er wird wissen, wovon er spricht: Bevor er sich auf die ferngesteuerten Flugkörper verlegte, hat Hemmeler viele Jahre als Helikopterpilot gearbeitet.

Zur Veranschaulichung wurde bei der Vorstellung der neuen Ausbildung eine Drohne demonstriert, die Hemmelers Firma als erste in ganz Europa für Sprühflüge in der Landwirtschaft einsetzt. Das Teil kostet 40 000 Franken, also den Preis eines anständigen Mittelklassewagens. So etwas würde man abgesehen von der technischen Schwierigkeit und der Sicherheit schon deswegen nicht jedem Laien anvertrauen, auch wenn es (noch) keine staatliche Lizenz für Drohnenpiloten gibt.

Auch die Instruktoren der Kurse im Technopark sind Profis - Piloten, Ingenieure, erfahrene Modellflieger. Neben technischen und flugpraktischen Aspekten nehmen Datenschutz und andere rechtliche Belange einen breiten Teil ein. Denn ganz ohne Regeln darf man Drohnen auch heute nicht in die Luft steigen lassen.