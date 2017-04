Es ist die Freude am Amt

Auf die Frage, warum sie wieder antreten, haben viele Gemeindeammänner die gleiche Antwort: Das Amt und die Herausforderung mache nach wie vor Freude, heisst es beispielsweise bei Heidi Ammon in Windisch genauso wie bei Ulrich Salm in Veltheim oder bei Karl Läuchli in Rüfenach. René Birrfelder weist auf den Slogan seiner Gemeinde hin: «Mönthal läbenswert». Nach seiner Überzeugung lohnt sich der Einsatz auch für eine kleine Gemeinde, um den eingeschlagenen Weg weiter zu gestalten.

Lukas Erne in Mandach, Eugen Bless in Hausen oder Urs Leuthard in Schinznach erwähnen anstehende, interessante Projekte, die sie auch künftig gerne begleiten möchten. Dass die Kontinuität wichtig und sinnvoll ist, finden ebenfalls Hansedi Suter in Habsburg, Ueli Graf in Mülligen sowie Ueli Müller in Riniken.

Robert Schmid in Bözen, Andreas Thommen in Effingen oder Giovanni Carau in Elfingen wiederum nennen als weitere Gründe, die sie zu einer erneuten Kandidatur bewogen haben, die positive Stimmung in der Behörde sowie die erfreuliche Zusammenarbeit mit der motivierten Verwaltung.

Vakanz besteht in Schinznach-Bad

Noch nicht in die Karten blicken lässt sich Roland Frauchiger in Thalheim. «Unsere Wahlversammlung findet am 21. Oktober statt», hält er fest. «Die Mitglieder unseres Gemeinderats werden ihre Kandidaturen und Demissionen erst später gemeinsam bekannt geben.»

In Schinznach-Bad ist der Posten als Gemeindeammann derzeit vakant. Anfang März wurde mitgeteilt, dass Oliver Gerlinger aus gesundheitlichen Gründen per sofort zurücktritt. Interessenten für die Nachfolge stehen noch keine fest, sagt die Gemeindekanzlei auf Anfrage. Die Gesamterneuerungswahlen finden am 24. September statt. Auch in Auenstein, wurde Anfang März bekannt, legte Gemeindeammann Reto Krättli sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Die Gesamterneuerungswahlen werden am 21. Mai durchgeführt. Die Gemeindeammann- und Vizeammannwahlen finden allerdings erst am 24. September statt. Kandidaturen sind gemäss Gemeindekanzlei somit noch nicht bekannt. Nicht geantwortet auf die Frage, ob sie wieder antritt, hat Ursula Berger in Birrhard.