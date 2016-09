Ob auf dem Weg zur Arbeit am Morgen oder nach Feierabend: Auf der Zurzacherstrasse in Brugg gerät der Verkehr immer wieder ins Stocken. Mit negativen Auswirkungen für die Busse. Es kommt zu Verspätungen, die Fahrpläne können nicht eingehalten werden und die Anschlüsse am Bahnhof sind nicht gewährleistet.

Die Stadt Brugg sowie der Kanton wollen handeln. Vorgesehen sind Massnahmen, damit der Verkehr flüssig zirkulieren kann. Die Ziele sind klar: Die Stauzeiten sollen reduziert, die Busse bevorzugt werden – ohne die anstossenden Quartiere mit Schleichverkehr zu belasten und die Autos in den verkehrsärmeren Zeiten zu behindern. Am 21. Oktober entscheidet der Einwohnerrat über Kredite für die Teilprojekte von insgesamt 1,434 Mio. Franken als Kostenanteil.

Rund 18 000 Fahrzeuge täglich

Der Verkehr auf der Zurzacherstrasse hat in den letzten Jahren zugenommen. Im Durchschnitt werden mittlerweile täglich rund 18 000 Fahrzeuge gezählt. Wegen unzureichender Stauräume bei der Casino-Kreuzung werde der öffentliche Verkehr stark behindert, stellt der Stadtrat in seiner Botschaft an den Einwohnerrat fest.

Der Busverkehr aus Richtung Villigen müsse heute in Spitzenzeiten mit Verspätungen von 7 bis 15 Minuten rechnen. Kurz: «Das führt zu Attraktivitätsverlust der öffentlichen Verkehrsmittel.»

Rückblick: Die Strategie zur Abstimmung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung verabschiedete der Regionalplanungsverband Brugg Regio schon 2004. Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt übernahm 2007 auf Antrag von Brugg Regio die Projektleitung für die Erarbeitung der Zuflusssteuerung.