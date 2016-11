«Diese Objekte sind Kunst, die von der Natur gemacht wird. Ich schaue nur, dass diese richtig inszeniert werden», sagt Stefano Grandi, Schwemmholzkünstler aus Birr. Er ist einer der 16 Künstler, die an der ersten «HobbyArt» im Rahmen der Salzhausausstellung ihre Werke vorstellen.

Der 57-Jährige sammelt das Schwemmholz beim Spazieren an der Reuss. Auf die Idee gekommen, aus Schwemmholz Kunstobjekte zu machen, ist er, als er am Ufer ein Stück Blech sah, worauf ein Holzstück lag. «Es sah aus wie ein Engel, also machte ich daraus eine solche Figur», erzählt Grandi.

Die Engel aus Schwemmholz mit den Flügeln aus Blech seien heute noch die beliebtesten Skulpturen – vor allem zur Weihnachts- und Adventszeit.

Heute macht Grandi jedoch viele verschiedene Objekte. «Jedes Holzstück ist ein Unikat. Ich lasse mich jedes Mal von der Form des Schwemmholzes inspirieren», sagt er. So findet sich beispielsweise in der aktuellen Ausstellung ein Objekt mit dem Namen «Hexenkessel». «Ich gebe allen meinen Skulpturen einen Namen. Die Engelsnamen nehme ich beispielsweise aus einem Engellexikon», sagt der Künstler.

Viele Künstler auf kleinem Raum

Auf die Ausstellung sei er diesen März durch ein Inserat aufmerksam geworden. Er habe gesehen, dass noch Künstler gesucht werden und habe sich beworben. «Ich finde es toll, dass es eine solche Plattform für uns Künstler gibt», findet Grandi. Das Salzhaus als Veranstaltungsort sei ideal, um Kunst auszustellen.

Die alten Balken und Steinmauern setzten die Kunst perfekt in Szene. Zudem finde er es spannend, dass verschiedene Künstler im gleichen Raum ausstellen. «Die Kombination der Gewerbeausstellung im unteren Stock und der ersten ‹HobbyArt› finde ich super. So zieht die Gewerbeausstellung auch Leute für die ‹HobbyArt› an und umgekehrt», sagt Grandi. Er verfolge mit seiner Kunst keine kommerzielen Ziele, denn davon leben könne er nicht. «Es ist nur ein Hobby. Klar, wenn sich die Unkosten decken würden, wäre es gut», sagt er.