«Ein zweites Jahr mit 1,1 Mio. Franken Defizit wie 2015 hätten wir nicht stemmen können», sagte Präsidentin Ursi Berger vom Altersheimverein Eigenamt während ihrer Begrüssung an der Generalversammlung. So seien denn auch Tarifanpassungen, Entlassungen und weitere Optimierungen unumgänglich gewesen, fuhr sie fort.

Der Auftritt fiel Berger nicht leicht, sie atmete immer wieder tief durch. Anwesend waren in der Mehrzweckhalle Lupfig am Mittwochabend 54 Mitglieder (von 304) sowie mehrere Gemeindevertreter. Schnörkellos zeigte Berger auf, dass in allen Bereichen grosser Handlungsbedarf bestand, was in der Vergangenheit oft zu Kritik führte. Dazu gehörten fehlende Pflegedokumentationen, jährliche Mitarbeitergespräche sowie die Ausbildungspflicht. «Wenn wir all die Anpassungen nicht gemacht hätten, würde es das Haus Eigenamt nicht mehr geben», stellte die Präsidentin klar.

Auch Geschäftsleiter Hanspeter Müller betonte, dass 2016 unpopuläre Entscheide notwendig waren, um die Finanzen ins Lot zu bringen. Ende 2015 betrug der Personalbestand 75 Vollzeitstellen, ein Jahr später waren es noch 57, wobei fünf Stellen im Bereich Reinigung ausgelagert wurden. Das ist laut Müller effizienter und kostengünstiger. In der Jahresrechnung 2016 resultierte ein Minus von 130'000 Franken. Das Betriebsergebnis konnte zwar deutlich verbessert werden, aber die flüssigen Mittel nehmen weiterhin ab. Der Vorstand hat entschieden, die Pensionstaxen anzupassen und den Rabatt von 15 Franken pro Tag für Bewohner aus den Trägergemeinden abzuschaffen. Es fehlt an Rückstellungen für Renovationen.