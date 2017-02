So viel vorweg: In diesem Jahr finden in allen Gemeinden im Kanton Aargau Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2018/21 statt. Wer sich von den Behörden in Schinznach-Bad am 24. September der Wiederwahl stellen wird, steht laut Gemeindeammann Oliver Gerlinger allerdings noch nicht fest. Ebenfalls noch nicht definitiv ist, ob sich die Stadt Brugg mit 11 150 Einwohnern und die 1270-Seelen-Gemeinde Schinznach-Bad per 1. Januar 2020 zusammenschliessen werden, wie das von Vertretern der beiden Gemeinden derzeit geplant ist. Das letzte Wort hat dann sowieso das Stimmvolk.

Klar ist hingegen, dass die beiden Exekutiven noch vor dem 24. September entscheiden werden, ob sie diese Fusion befürworten. Es ist davon auszugehen, dass sie die bisherige Projektarbeit nicht verwerfen werden. Und auch bekannt ist, dass es im Brugger Stadtrat eine Vakanz gibt, weil Ammann Daniel Moser – wie angekündigt – nach zwei Amtsperioden den Sessel räumen wird. Die anderen vier Stadtratsmitglieder kandidieren erneut.

2021 Wahlen in neuer Gemeinde