Am Mittwochnachmittag ging bei der Feuerwehr-Alarmstelle 118 die Meldung über einen Wohnungsbrand in Windisch ein. Rasch rückte die Feuerwehr Windisch-Habsburg Hausen sowie Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei an die Kornfeldstrasse aus.

Die Feuerwehr-Einsatzkräfte begannen rasch mit der Brandbekämpfung. Der Brand brach auf einem Balkon im 1. Obergeschoss aus. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich aus dem Gefahrenbereich begeben. Es wurde niemand verletzt.