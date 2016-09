«Ich rede mittlerweile nicht mehr vom Sparen, sondern davon, den Kurs zu halten», sagte denn auch Gemeindeammann Heidi Ammon an der gestrigen Medienkonferenz. «Wir müssen weiterhin sorgfältig mit unseren Ressourcen umgehen.» Sie gibt zu bedenken: «Die gebundenen Ausgaben sind in den letzten Jahren stetig angestiegen. Daran ändern kann man allerdings nichts.»

Das heisst nichts weiteres, als dafür bei den beeinflussbaren Ausgaben strikt zu sein. Rund 1,5 Mio. Franken muss die Gemeinde im nächsten Jahr trotzdem investieren (Nettoinvestition). Das sei ein unterdurchschnittlicher Betrag, sagt Finanzverwalter Marco Wächter. Von den 1,5 Mio. Franken kann Windisch 1 Million selber finanzieren, der Schuldenberg wächst um 0,5 Millionen Franken an.

Schulraumplanung schenkt ein

Die Investitionen von 1,52 Mio. Franken setzen sich wie folgt zusammen: Kantonsstrassen (33 Prozent), Gemeindestrassen (31 Prozent), Schulliegenschaften (12 Prozent), Raumordnung (12 Prozent), Altlasten Kugelfang (8 Prozent), Feuerwehr (4 Prozent). Zu beachten gilt, dass spätestens ab dem Jahr 2020 die Schulliegenschaften einen höheren Prozentsatz ausmachen werden. Hier sind Sanierungen und Neubauten geplant.

Dies schlägt sich bei den Nettoinvestitionen ab dem Jahr 2020 nieder (siehe Grafik). Die Schulraumplanung wird die Windischer Politik und Bevölkerung noch länger beschäftigen. «Die Steuerfuss-Diskussion wird kommen», sagt Ammon.

Sozialhilfekosten steigen an

Noch früher werde die Steuerfuss-Diskussion kommen, wenn der neue Finanz- und Lastenausgleich im Februar nicht angenommen wird, warnen Ammon und Wächter. «Der Ausgleich wird helfen, den Steuerfuss auf dem heutigen Niveau zu halten», sagt Ammon. Was die Kosten in der Gemeinde Windisch ebenfalls hochtreibt, ist die Bevölkerungsstruktur. Es gibt einerseits überdurchschnittlich viele (Schul-)Kinder, entsprechend sind die Bildungskosten hoch, andererseits leben auch überdurchschnittlich viele alte Menschen in Windisch, was sich auf die Pflegekosten auswirkt.

Dazu kommt erst seit Kurzem, dass die Zahl von Sozialhilfeempfängern steigt. Das schlägt sich im Budget 2017 nieder. Warum die Zahl derzeit so steigt, sei nicht klar, sagt Heidi Ammon. «Es kann ein Zufall sein, kann aber auch mit der Wirtschaftslage zusammenhängen.» Mit den Asylbewerbern habe der Anstieg der Kosten nichts zu tun, betont sie.

Marco Wächter ergänzt: «Der neue Finanz- und Lastenausgleich würde genau in den Bereichen Bildung und Soziales zum Tragen kommen.» Gemeinden, die hier hohe Ausgaben hätten, erhielten mehr Unterstützung. Das sei heute nicht der Fall.

Das Budget 2017 der Gemeinde Windisch sieht einen Aufwandüberschuss von 878 710 Franken vor.