Kaum mehr Kandidaten als Sitze

Überhaupt gab es für die 40 Einwohnerratssitze vor drei Jahren insgesamt nur 47 Kandidaten. Frederik Briner vermutet, dass die Auswahl nächstes Jahr kaum grösser sein wird. «Wenn ich in meinem Umfeld potenzielle Kandidaten anspreche, ernte ich höchstens ein müdes Lächeln», sagt er. Für diese Entwicklung sieht er mehrere Gründe: Erstens würden immer mehr Aufgaben vom Bund an die Kantone und weiter an die Gemeinden delegiert. Das habe zur Folge, dass 75 bis 85 Prozent der Ausgaben gebunden sind. «Als Einwohnerrat kann man daher kaum etwas beeinflussen. Viele Abstimmungen sind eine Farce», sagt Briner. Zum Beispiel bei Einbürgerungen: «Die Politik kann mehrmals ablehnen, der Regierungsrat bürgert trotzdem ein.» Dadurch werde der Föderalismus als Pfeiler der Demokratie gekillt.

Zweitens investiere ein Einwohnerrat für die Information, das Aktenstudium, die Fraktionssitzung und die öffentliche Einwohnerratssitzung vier Abende und erhalte dafür 50 Franken. «Von der Ehre in diesem Ehrenamt merkt man nichts», sagt der SVP-Präsident. Briner ist überzeugt, dass ein soziales Ehrenamt mehr Prestige bringen würde.

Potenzial bei den Frauen

Soll man den Einwohnerrat also abschaffen und die Gemeindeversammlung wieder einführen? Wären die Entscheide dann besser? «Ja, das ist die Frage», sagt Briner. Eine Rückkehr zur Gemeindeversammlung scheint für ihn nicht wirklich die Lösung. Obwohl er kaum einen Sinn und Handlungsspielraum in seinem Engagement als Einwohnerrat sieht, will er die Hoffnung nicht aufgeben, noch geeignete Kandidaten zu finden. Bei den Frauen sieht er Potenzial, denn momentan besteht die SVP-Fraktion in Windisch ausschliesslich aus Männern.

«Die Demokratie ist mir nicht egal und deshalb engagiere ich mich auch als Ortsparteipräsident», sagt der 78-Jährige. Wie viele SVP-Einwohnerräte auf Ende der Amtsperiode in Windisch zurücktreten, wird sich an der Fraktionssitzung im Januar zeigen. Erst dann wird klar, wie viel Energie in die Kandidatensuche gesteckt werden muss.