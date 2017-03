Bei dieser Geschichte handelt es sich nicht etwa um einen Aprilscherz, sondern um einen Nachzug zur Einwohnerratssitzung vor drei Wochen in Brugg. Der Antrag des Brugger Stadtrats, die bisher externe Stadtplanung von 20 auf 60 Prozent aufzustocken und neu bei der Abteilung Planung und Bau zu integrieren, führte zu Diskussionen und wurde schliesslich auf Antrag der FDP mit 20 Ja- zu 19 Nein-Stimmen zurückgewiesen.

Die FDP störte sich primär daran, dass wichtige Fragen zum Geschäft von der zuständigen Frau Vizeammann Andrea Metzler (SP) im Vorfeld nicht beantwortet wurden und sie «bei einer solch wichtigen Vorlage nicht persönlich anwesend ist». Weil sich die grösste Einwohnerratsfraktion aufgrund der fehlenden Antworten nicht in der Lage fühlte, das Geschäft zu beraten, stellte FDP-Sprecher Urs Keller den Rückweisungsantrag.

Andrea Metzler fehlte an der Sitzung, weil sie im März vier Wochen in den Ferien weilte. Sie wurde von Stadtammann Daniel Moser (FDP) vertreten. Als Beobachter fragt man sich, was die FDP zur Stadtplaner-Vorlage wissen wollte und warum sich die Partei nicht an Kollege Moser wandte. Die «Schweiz am Wochenende» hat nun Metzlers Rückkehr abgewartet und bei den Zuständigen nachgefragt.

E-Mail gelesen, aber nicht reagiert

Zwei Fragen hatte Urs Keller im Namen der FDP am 2. März per E-Mail an Ressortchefin Metzler geschickt. Einerseits wollte die Partei wissen, welchen Aufgabenanteil (in Arbeitsstunden und Franken) bei dieser Stelle (neu 60 Prozent) von aussen (Bund und Kanton) vorgegeben wird und welchen Anteil die Stadt Brugg autonom beeinflussen kann. Andererseits fragte die FDP: «Wie gross werden die jährlichen Einsparungen für externe Arbeiten sein (ausser die in der Vorlage erwähnten 35 000 Franken für die bisherige Stadtplanerin)?»

Keller sagt, er habe die Anfrage an drei ihm bekannte E-Mail-Adressen von Metzler gesandt (inklusive jene der Stadt Brugg). Von der Geschäftsadresse habe er eine Abwesenheitsmeldung erhalten. Am 5. März kam eine Nachricht «gelesen». Keller wusste somit, dass Metzler die Anfrage erhalten und gelesen hatte.

Ein Nachstossen bei ihrem Stellvertreter erachtete er nicht als nötig, da er annehmen konnte, dass die Fragen noch vor der Sitzung am 10. März beantwortet werden. «Entweder direkt durch Andrea Metzler oder eine durch sie beauftragte Person», fährt Keller fort.

Stellvertretung nicht klar geregelt?

Natürlich dürfe auch Frau Vizeammann Ferien beziehen, wann immer sie wolle, betont Urs Keller. Mit den heutigen elektronischen Mitteln sei es aber problemlos möglich, vor einem so wichtigen Geschäft im Einwohnerrat die Stellvertretung klar zu regeln und diese mit den entsprechenden Fragen zu bedienen, wenn man wisse, dass man nicht persönlich anwesend sei.

Die FDP setzt sich bekanntlich für eine schlanke Verwaltung ein. «Ich denke nicht, dass durch die Rückweisung eine effiziente Umsetzung verhindert und zusätzliche Verwaltungskosten entstehen werden», sagt Keller. Vielleicht spare die Stadt sogar längerfristig grössere Beträge. Ob die FDP das nächste Mal zustimmen wird, hängt laut Keller vom Inhalt der Vorlage ab.

Frau Vizeammann Metzler nimmt den knappen Entscheid sportlich. Sie werde sich mit Herzblut für die Integration der Stadtplanung einsetzen, «weil der Stadtrat die Schaffung dieser Stelle als wichtig für die weitere Entwicklung der Stadt Brugg erachtet». Metzler hat die vier Wochen Ferien zu einem Zeitpunkt geplant und gebucht, als die Einwohnerratstermine noch nicht vom Stadtrat festgelegt waren.

«Ich befinde mich im achten Stadtratsjahr und habe sonst noch nie an einer Einwohnerratssitzung gefehlt», stellt die SP-Frau klar. Wegen Grippe konnte sie die erwähnte Vorlage – nicht wie geplant – an der Infoveranstaltung für die Einwohnerräte am 21. Februar persönlich vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.

Stadtammann Daniel Moser sprang für sie in die Bresche. «Ich weiss, dass er die Vorlage sowohl an der Infoveranstaltung wie auch an der Einwohnerratssitzung sehr gut vertreten hat. Besser hätte ich es auch nicht machen können», erklärt Andrea Metzler. Warum sich die FDP mit ihren Fragen nicht an Moser wandte, ist ihr nicht klar.

Der Stadtrat werde in nächster Zeit entscheiden, wann diese Vorlage dem Einwohnerrat nochmals vorgelegt wird. Metzler hält allgemein fest: «Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit und ständiger Verfügbarkeit für die Arbeit/Politik.» Es sei im Leben generell sehr wichtig, sich mit Respekt zu begegnen und lebensfroh zu sein beziehungsweise zu bleiben.