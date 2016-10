Vor zirka sieben Jahren fing Rehmann ganz klassisch mit dem Bearbeiten von Bildern mit Photoshop an. Danach ging er zu animierten Videos über und gestaltete irgendwann Logos und Intros für Lieder. Die Leidenschaft für die Informatik kommt laut Rehmann nicht etwa von seinen Eltern, er Musiker und sie Primarlehrerin, sondern von Computerspielen, bei denen seine Eltern ihm viel Freiheit gaben.

Am liebsten kombiniere er heute das textlastige Programmieren mit der Grafik. Dies hat er in verschiedensten Facebook-Gruppen bei anderen Usern so gesehen. «Ich fand es wahnsinnig cool, was die so machen», sagt der 19-Jährige. So entstand die Begeisterung für das Audiovisuelle. Deshalb nahm er vor zirka zwei Jahren an Online-Kursen teil, um sein Wissen auf diesem Gebiet zu erweitern.

Berühmte Kundschaft

Obwohl die Programme, mit denen der Kantischüler arbeitet, kostenlos sind, musste er vieles aus eigenen Taschen bezahlen. So zum Beispiel auch die teure Grafikkarte, einen neuen Laptop und den Bewegungssensor Kinect von der Gamingkonsole Xbox. Ausserdem hat sein Hobby Rehmann viel Zeit gekostet. «Bis jetzt waren es sicher 300 bis 400 Stunden, die ich alleine in meine Maturaarbeit investiert habe», sagt er. Bei Fehlern dauere die Behebung schon mal bis zu einer Woche.



Mit seinem Hobby verdiene Rehmann bereits Geld. Er erhält viele Online-Aufträge auf Facebook und Youtube, um für andere Leute beispielsweise Logos oder Intros zu programmieren. So auch für die Sängerin Kelly Clarkson. "Das war eher ein glücklicher Zufall", grinst der Kantischüler, wenn man ihn auf die Sängerin anspricht. Im Sommer erhielt er die Anfrage, ob er nicht das Bühnenbild für Kelly Clarkson machen wolle.

Bei ihrer gesamten Sommertournée durch die USA waren Rehmanns abstrakte Figuren, die sich passend zur Musik bewegen, auf den Bildschirmen zu sehen. "Natürlich musste ich für ihre romantischen Songs auch Herzchen einbauen", lacht Rehmann. Auch für die diesjährigen Tellspiele durfte der Kantischüler beispielsweise die Wolken und Berge für die Bildschirme animieren.

Spass steht im Vordergrund

Mit seinem Hobby fülle er einen Nischenbereich. "Die Arbeit, so wie ich sie mache, gibt es fast nicht. Niemand macht sich mehr die Mühe, so viel selbst zu programmieren", sagt Rehmann. Sein Programm, das zirka 3500 Linien Codes enthält, könne zum Beispiel bei Live-Konzerten eingesetzt werden oder auch für die Bühnenshow der DJs.

"Mein Ziel ist es, irgendwann professionell Geld damit verdienen zu können", sagt er. Der Kantischüler möchte nach seinem Abschluss Informatik studieren. "Für mein Studium könnte ich dieses Geld gut gebrauchen", stellt er fest.