Jetzt ist es definitiv, am Freitagmittag ist die Anmeldefrist abgelaufen. Für die 100-Prozent-Stelle für das Präsidium 1 am Bezirksgericht Brugg stellt sich lediglich die 31-jährige Chantale Wilhelm (FDP) aus Hausen zur Verfügung. Sie tritt an für die Nachfolge des in diesem Jahr nach schwerer Krankheit verstorbenen Hans-Rudolf Rohr (FDP). Im Amtsblatt vom 31. März wird eine Nachmeldefrist von fünf Tagen publiziert. Wenn keine Nachmeldungen eingehen, wird Chantale Wilhelm als Gerichtspräsidentin als in stiller Wahl gewählt erklärt.