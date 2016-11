Für einmal in der Schweiz angetreten ist der Windischer Judoka Ciril Grossklaus. Der Olympia-Teilnehmer von Rio de Janeiro, der sonst auf der ganzen Welt seine Kämpfe austrägt, war an der Schweizer Meisterschaft in Neuenburg am Start. Erstmals seit sechs Jahren nahm er wieder am nationalen Wettkampf teil – und dies gleich erfolgreich. Er holte zum zweiten Mal den Schweizer Meister Titel in der Kategorie bis 90 Kilogramm.

International erfolgreich

«Es ist schön», sagt Ciril Grossklaus gegenüber SRF. «Landesmeister zu werden ist speziell in dem Sinn, dass man an einem Tag die Konkurrenz aus dem Land schlagen kann.» Allerdings: Internationale Erfolge seien schon höher einzustufen. An diesen mangelte es bei Ciril Grossklaus in der Saison 2016 nicht. Am Grand Prix in Havanna wurde er beispielsweise Dritter, am Grand Slam in Paris Fünfter – um nur zwei Erfolge zu nennen. «2016 war ein super Jahr», führt Grossklaus aus. «Ich habe gute Leistungen gezeigt, gerade auch vor den Olympischen Spielen.» Die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele hat viel Zeit in Anspruch genommen. Beste Trainingsbedingungen fand er im Nationalen Leistungszentrum in der Sporthalle Mülimatt in Brugg-Windisch, wo der Jiu-Jitsu & Judo-Club Brugg zu Hause ist. Mit dem Auftritt in Rio de Janeiro sei er grundsätzlich auch zufrieden. «Leider hat es zum Weiterkommen knapp nicht gereicht.»