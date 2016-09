«Zweck der Sondierbohrungen ist vor allem die geologisch-hydrogeologische Erkundung der Gesteinsschichten im Untergrund», sagte Markus Fritschi, Mitglied der Nagra-Geschäftsleitung, an einem Mediengespräch. Gebohrt wird – an drei bis fünf Standorten – voraussichtlich frühestens ab 2019. Für das Einrichten des Bohrplatzes sowie für den Aufbau der Bohranlage wird mit rund drei Monaten gerechnet. Das Abteufen der Bohrung dauert dann einige Monate bis zu einem Jahr. Gearbeitet wird rund um die Uhr und sieben Tage in der Woche. Laut Nagra lässt sich dank der Erfahrungen aus früheren Bohrbetrieben abschätzen, dass es zu einem Lastwagen-Aufkommen von zirka 50 Fahrten pro Woche kommt. Die Tätigkeiten seien überdies so ausgerichtet, dass die Lärm- und Lichtimmissionen möglichst gering gehalten werde könnten.

Bereits Anfang dieses Jahres abgeschlossen hat die Nagra im Gebiet Jura Ost die seismischen Messungen. Mit diesen konnten Erkenntnisse zu den Gesteinsschichten gewonnen werden. Vibrationsfahrzeuge erzeugten Schwingungen, die im tiefen Untergrund an den Gesteinsschichten zurückgeworfen und an der Erdoberfläche mit empfindlichen Geofonen empfangen wurden.

Informationsveranstaltungen zu den Sondierbohrungen finden statt:

am 24. Oktober in Bözberg (inkl. Bevölkerung von Remigen), am 27. Oktober in Effingen

sowie am 1. November in Riniken.