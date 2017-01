Am 28. Dezember brannte in Brugg ein Einfamilienhaus komplett nieder. Eine vierköpfige Familie wohnte in diesem Haus. Die Mutter und die erwachsene Tochter waren am Morgen zu Hause und bemerkten den Brand, der in einem Wohnzimmer ausgebrochen war. «Als die Feuerwehr wenig später vor Ort war, stand das Haus bereits in Vollbrand», sagte Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau. «Das Feuer hat sich rasend schnell ausgebreitet.»

Ein Restrisiko besteht

Rasch machten Vermutungen die Runde, dass sich allenfalls ein Weihnachtsbaum oder ein Adventskranz entzündet haben. Doch bereits einen Tag später war klar, dass ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich war. Auf Nachfrage der az sagt Kapo-Sprecher Bernhard Graser: "Die Untersuchung der Brandermittler hat ergeben, dass sich höchstwahrscheinlich ein Mehrfachstecker entzündet hat." Der Familie könne keine Fahrlässigkeit vorgeworfen werden. "Jeder, der solche Stecker in seinem Haushalt hat, geht letztlich ein Restrisiko ein", führt Graser aus. "So etwas kann immer passieren."