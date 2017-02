Schon lange ist klar, dass die Spitex ihren aktuellen Standort an der Schöneggstrasse 7 in Brugg – in unmittelbarer Nähe zum Pflegezentrum und zum Hospiz – verlassen muss. Und eigentlich wäre immer geplant gewesen, dass die Spitex im neuen Hochhaus des Bauprojekts Akkord ihr neues Zuhause findet. Doch aus diesen Plänen wird nun nichts. Die Spitex zieht nach Windisch, konkret an die Schwimmbadstrasse 4 in die alten Räumlichkeiten des Reisezentrums Knecht. Ein ganzes Stockwerk wird die Spitex dort belegen, denn sie ist in den letzten Jahren enorm gewachsen, wie die neusten Zahlen zeigen.