Ab dem 20. Februar finden die Kurse in Windisch wieder statt. Jeweils am Montag von 16 bis 17 Uhr probt die Gruppe im reformierten Kirchgemeindehaus. Eine Lektion kostet 18 Franken, mit Kulturlegi halb so viel. Wer sich dazu entschliesst, bei «Lampefieber» mitzumachen, verpflichtet sich dazu, ein halbes Jahr lang diesen Beitrag zu bezahlen. In den Kursen ist es Hofmann wichtig, dass die Kinder sich beim spielerischen Eintauchen in Fantasiewelten ausleben können.

Das Ziel ist eine Aufführung

Neben Hofmann arbeiten auch andere professionelle Kursleiter mit den Kindern zusammen und zeigen ihnen Tricks aus den Bereichen Schauspiel, Akrobatik, Slapstick, Pantomime, Maskenspiel und Tanz. Vier Monate lang werden diese Praktiken in einem Theaterstück zum Thema Reisen umgesetzt und geübt.

Kinder und Jugendliche, die an den Kursen am Montagabend teilnehmen sowie an drei Intensivwochenenden dabei sind, dürfen das eingeübte Stück im Juni im Theater Thik in Baden aufführen. Falls sich das Kinder- und Jugendtheater «Lampefieber» auch in Windisch etablieren kann, soll es bald auch da Aufführungen geben.