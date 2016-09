Viel Konkurrenz und grosser Preiskampf: Die Auftragslage im Energiesektor ist alles andere als rosig. Aus diesem Grund sieht sich die Traditionsfirma Brugg Cables zu einer drastischen Kurskorrektur gezwungen und baut bis Ende Jahr weltweit 90 Stellen ab (die az berichtete). Am Hauptsitz in Brugg sind 60 Angestellte von dieser Massnahme betroffen. Sie wurden bis Ende August informiert. Von dieser Sparrunde sind sämtliche Abteilungen betroffen – von der Administration bis zur Produktion. Mediensprecherin Doris Haller spricht von einer schwierigen Situation für das Unternehmen: «Jeder Bereich opfert, was geht.» Sie ergänzt: «Alle sind sich der Wichtigkeit der starken lokalen Verankerung durchaus bewusst.»

Ein Grossteil des Stellenabbaus wird durch Kündigungen realisiert. «20 Prozent der Reduktion erfolgen durch natürliche Fluktuation. Vorzeitige Pensionierungen sind nur in wenigen Ausnahmefällen vorgesehen», erklärt Haller weiter. Im Fall einer Kündigung kommt ein Sozialplan zum Zug, der sich an der Anzahl Dienstjahre orientiert.

Brugg Drahtseil AG wird gestärkt

Mit dem Restrukturierungsplan wird neben dem erwähnten Stellenabbau die Gesamtorganisation schlanker gemacht. Will heissen: Per 1. Oktober wird die Brugg Cables Schweiz nicht mehr als eigenständige Marktorganisation geführt. Die Mitarbeitenden werden neu in die Brugg Cables integriert. Als rechtliche Einheit bleibe die Brugg Kabel AG unverändert, so Haller. Zusätzlich wird die bisher eigenständige Firma Brugg Cables Industry AG, die das Segment der Industriekabellösungen betreut, per 1. Januar 2017 in die Brugg Kabel AG integriert. Für die Kunden der beiden Firmen Brugg Kabel AG und Brugg Cables Industry AG sei gewährleistet, dass alle Aufträge in der gewohnten Zuverlässigkeit und Qualität erfüllt werden, betont die Mediensprecherin.