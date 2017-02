Am vergangenen Donnerstag ist Hansruedi Rohr, der geschäftsführende Gerichtspräsident am Bezirksgericht Brugg, 61-jährig nach schwerer Krankheit verstorben. Die Wahl seiner Nachfolge wird am Sonntag, 21. Mai, stattfinden, wie Nicole Payllier, Sprecherin der Gerichte Kanton Aargau, auf Anfrage bestätigt. Somit fällt der Termin mit der Gerichtspräsidium-Ersatzwahl für Franziska Roth, die seit Anfang Jahr Mitglied des Regierungsrats ist, zusammen. Weiterhin als reguläre Gerichtspräsidentin in Brugg engagiert ist Gabriele Kerkhoven. Doch auch sie war in den letzten Monaten gesundheitlich angeschlagen.

Drei ausserordentliche Präsidenten

All diese Umstände sowie die vorgegebenen Fristen inklusive Kandidatensuche bis zur ordentlichen Ersatzwahl führten dazu, dass schon Ende des vergangenen Jahres Übergangslösungen gefunden werden mussten. Der Grosse Rat wählte daher noch im Dezember als ausserordentliche Gerichtspräsidenten am Bezirksgericht Brugg Michael Plattner aus Rudolfstetten-Friedlisberg sowie Chantale Wilhelm aus Hausen. Diese Stellvertretungsregelung wurde nötig, damit der ordentliche Betrieb aufrechterhalten werden kann (die az berichtete).

Aufgrund des schlechten Gesundheitszustands von Hansruedi Rohr wählte der Grosse Rat am 10. Januar Thomas Müller aus Aarau als vorübergehenden ausserordentlichen Gerichtspräsidenten am Bezirksgericht Brugg. Seine Wahl wurde auf sechs Monate befristet. Müller ist seit April 2014 pensioniert und amtete zweimal als ausserordentlicher Stellvertreter am Bezirksgericht Kulm. «Müller verfügt als langjähriger geschäftsführender Gerichtspräsident am Bezirksgericht Aarau über die erforderliche Führungserfahrung und Fachkompetenz zur Ausübung der Stellvertretung», schrieb die Kommission für Justiz.

SVP hat Kandidat gefunden

Die Bezirksparteien sind bereits daran, geeignete Kandidaten für die Richterwahl zu suchen. Franziska Roth gehört der SVP an. Hansruedi Rohr war FDP-Mitglied. Die SVP Bezirk Brugg wird Sandro Rossi für die Ersatzwahl der Gerichtspräsidiumsstelle (100 Prozent) von Franziska Roth bei der Staatskanzlei anmelden. Der 38-jährige Rossi aus Brugg ist Rechtsanwalt und seit dem 1. Januar 2011 leitender Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach. Zuvor war er am Bezirksgericht Bremgarten als Gerichtsschreiber tätig. Er amtete auch schon als ausserordentlicher Staatsanwalt.