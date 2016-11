Fast nichts deutet an diesem Donnerstagmorgen darauf hin, dass der traditionsreiche Landgasthof Vierlinden auf dem Bözberg am Sonntag gegen Abend seine Türen definitiv schliessen wird. Einzig auf einem kleinen Zettel neben der zweiten Eingangstüre bedankt sich das Pächterpaar diskret bei den Gästen für die Treue in den vergangenen 17 Jahren.

In der Gaststube sieht es seit Jahrzehnten gleich aus. Auf zwei Tafeln, die am Boden stehen, werden derzeit frische Rauchwürste und Apfelstrudel mit Vanillesauce angeboten. Bei den Gläsern über dem Tresen steckt die Glace-Karte «Goldener Herbst». Am Stammtisch sitzt Wirt Heinz Brunner mit Ruedi Harisberger von der Brugger Jagdgesellschaft. «Ich bedaure es, dass das Restaurant schliesst», sagt Harisberger wenig später, bevor er das Lokal verlässt. Hier ist der Riniker Stammgast.

In der «Vierlinden» treffen sich die Jäger jeweils – so wie am Freitag – vor und manchmal auch nach der Jagd. «Ich hoffe natürlich schon, dass sich irgendwann ein neuer Wirt finden lässt. Wie wir Jäger uns in der Zwischenzeit organisieren werden, wissen wir noch nicht», fährt Harisberger fort. Kaum ist er gegangen, kommen zwei andere Stammgäste.

Erschöpft und voller Vorfreude

In der «Vierlinden» kennt man sich. Wirtin Vreni Brunner kümmert sich um den Service. Sie und ihr Ehemann sind bereits im Pensionsalter und freuen sich sehr auf den neuen Lebensabschnitt. «Wir haben nicht Angst, in ein Loch zu fallen. So viele Jahre haben wir fast rund um die Uhr vollen Einsatz geleistet. Nun sind wir müde und wollen es gemütlicher nehmen», sagt Heinz Brunner. Bis Ende Jahr haben die Pächter Zeit, alles aufzuräumen und zu zügeln. Brunners wollen in der Region bleiben, damit sie auch künftig regelmässig für ihre beiden Enkelkinder da sein können.

In der Zwischenzeit trinkt ein jüngerer Mann am Nebentisch einen Kaffee und isst ein Gipfeli. Durchs Fenster sieht er die frisch verschneiten Alpen. «Es ist immer schade, wenn ein Restaurant zu geht», entgegnet er auf die Frage nach seinem Befinden kurz vor der Restaurant-Schliessung. «Ich lasse mich überraschen, wie es weitergeht.» Als Alternative will er in Zukunft zum Znüni im «Bären» oder beim «Bözberg Beck» einkehren.

Wie es mit der «Vierlinden» und dem Umschwung ab Januar weitergeht, scheint niemand zu wissen. Im Internet ist die Liegenschaft für 1,8 Mio. Franken zum Verkauf ausgeschrieben. Offenbar haben sich schon Kaufinteressierte gemeldet.

Pächter und Besitzer waren uneinig

Im Sommer wurde bekannt, dass die Besitzerfamilie zehn Hotelzimmer bereits im Herbst an Studenten vermieten wollte. Doch aus diesen Plänen ist bisher nichts geworden. Nach dem Brimborium im Sommer beantwortet die Besitzerfamilie der az keine Fragen mehr. Im Internet heisst es in einem Eintrag von Anfang September: «Leider verweigert das Pächterpaar der Kistler Hotel AG die Vertragsunterzeichnung.» Statt am 1. September könnten sie nun erst ab Januar 2017 Studenten begrüssen.

Für Brunners ist klar: «So attraktiv die Terrasse mit Blick auf die Berge und der grosse Parkplatz auch sein mögen, ohne beträchtliche Investitionen in die Liegenschaft lassen sich Hotelzimmer und Nebenräume nicht erfolgreich nutzen.» Eine Austrinkete wird es nicht geben. Brunners ziehen es vor, sich laufend bei den Gästen zu bedanken und zu verabschieden.