In der Brugger Galerie Immaginazione scheppert, hupt, klingelt und trötet es. Matthias Schmid macht geräuschvolle Kunst. Als «Fründlichi Huuslüüti» bezeichnet der Eisenplastiker seine Objekte in breitem Berndeutsch. Und Anfassen ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Das Material für die Gebilde, die sich auf Knopfdruck bewegen oder tönen, fand der 51-Jährige früher auf dem Schrottplatz oder im Brocki. Heute muss er es oft auf Ricardo ersteigern. Ob antike Nähmaschinenteile, nicht mehr gebrauchte Umlenkrollen oder der Knopf eines alten Telefons, es gibt nichts, was er nicht wiederverwerten könnte.

Ein wenig erinnert seine Kunst an Tinguely oder Luginbühl im Kleinformat. In den bunt zusammengewürfelten Vintage-Kunstwerken steckt zum Teil hochmoderne Elektronik, um sie zu mobilisieren. Schmid machte sich auch als Bühnenbildner und Beleuchtungstechniker in der freien Theaterszene rund um Bern einen Namen. «Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt», sagt Matthias Schmid und lacht, «wenn ich eine Mulde sehe, muss ich einfach darin stöbern».

Christina Wendt aus Wohlen BE bezeichnet sich als «Menschenbildnerin». Ihre Figuren aus Keramik und Holz in unterschiedlichsten Grössen haben alle eines gemeinsam: Sie sind kahlköpfig und nackt. «Kleider und Haare lenken vom Wesentlichen ab», findet die Künstlerin. Umso mehr zur Geltung kommen die Gesichter. Jede Skulptur hat ihren eigenen Ausdruck.

Speckfalten statt Adonis-Körper

In ihren Ateliers in Wohlen und Spanien kreiert Wendt bis zu lebensgrosse Tonfiguren. Die Körper aus Alt- oder Restholz arbeitet sie so heraus, dass der natürliche Wuchs noch erkennbar ist. Die Künstlerin hat in der Frauenstrafanstalt Hindelbank eine Keramik- und Beschäftigungswerkstatt aufgebaut. Drei Jahre lang arbeitete sie in Rio mit randständigen Jugendlichen zusammen.

Beschönigungen liegen ihr nicht. Ihre Menschen sind niemals perfekt; statt eines Adonis-Körpers sieht man hie und da kleine Speckfalten. «Das ist eben die nackte Wahrheit – so wie das Leben ist», sagt sie und meint das nicht kritisch, sondern liebevoll.

Claudio Cassano ergänzt die neue Ausstellung in der Galerie Immaginazione mit seinen Lichtobjekten. Wie Schmid arbeitet er mit Fundstücken und kombiniert kaltes Metall mit warmem Licht. Der Kreislauf des Lebens wird zunehmend Thema in vielen seiner Werke. Ein poliertes Stück Birnholz kombiniert er mit einem Bronzereifen voller Totenköpfe. Die Leuchte mit dem riesigen Achatauge wirkt geradezu mystisch und zieht magisch an. Magie verströmte auch Singer/Songwriter Frank Powers, der an der Vernissage der Galerie Immaginazione einige Lieder zum Besten gab. Obwohl er mit seiner Band schon drei Alben veröffentlichte, ist er immer noch gerne als Strassenmusiker unterwegs.

Die Ausstellung in der Galerie Immaginazione, Aarauerstrasse 96a in Brugg dauert noch bis zum 26. Januar 2017.

Öffnungszeiten donnerstags 16.45 bis 21.45 Uhr und samstags 10 bis 14 Uhr (ausser 31. 12.). Freitag, 9. Dezember, ab 20.30 Uhr: Dance Night mit DJ D und Aschi.