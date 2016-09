Behutsam greift María nach den vertrockneten Zweigen und zupft sie sorgfältig ab. Dann schmeisst die Kolumbianerin die Zweige in den Kompost. Ein paar Meter weiter kniet die Türkin Duygu am Boden und erntet Zucchetti.

Rosina aus Eritrea knipst derweil mit einer Gartenschere am Tomatenstrauch ein paar Äste ab, während ihre Kinder im Rasen herumtollen, die Birrerin Irène hat immer ein Auge auf sie, damit nichts passiert. Sie hat an diesem Donnerstagnachmittag Kinderhütedienst, damit sich die anderen Frauen in Ruhe um den Garten kümmern können.

Die Wiese, die vor einem halben Jahr noch brachlag, ist heute ein blühender Garten, bewirtschaftet durch Schweizer Frauen und Asylbewerberinnen. Hinter dem reformierten Pfarrhaus an der Dorfstrasse haben Frauen unter der Leitung von Ulrike Ehrhardt und Margrit Schaller den Boden umgepflügt, in Beete unterteilt und bepflanzt. Der Garten gehört seit dem Start am 17. März zu «Heks Neue Gärten» und ist darum vom Kanton Aargau offiziell anerkannt.