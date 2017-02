Im letzten Juni hat Marco Polo Business Apartments die Liegenschaft an der Albulagasse 16 erworben. Mit der Betreibergesellschaft verbunden ist der FC-Aarau-Captain Sandro Burki. Er ist Investor und Verwaltungsratspräsident, sechs weitere Geschäftspartner sind beteiligt. Der 31-Jährige hat sich entschlossen, sich auch neben dem Fussballplatz zu engagieren. In Wohlen wurde das erste Hotel bereits eröffnet. Weitere sollten folgen. «Brugg war für uns besonders attraktiv, da der Markt in diesem Bereich noch nicht gesättigt ist», sagte Burki im letzten Juni. Zudem sei Brugg zentral gelegen, gut an den Verkehr angebunden und die Nähe zu Baden sei ebenfalls ein Vorteil.

Wie bereits in Wohlen haben sich die Investoren auch in Brugg letztlich für ein altes Gebäude entschieden, das umfassend renoviert werden muss. Die Zimmer sind vor allem für Geschäftsleute gedacht, die für mehrere Wochen in der Region tätig sind. Entsprechende Klientel dürfte beispielsweise mit dem Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch und dem Paul-Scherrer-Institut in Villigen vorhanden sein.