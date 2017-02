Wo leben in der Region Brugg besonders viele Fische? Ein Bestand richte sich grundsätzlich nach dem vorhandenen Lebensraum, antwortet Gerhard. Die Fischdichte und Artenzusammensetzung sei ein sehr dynamischer Faktor und abhängig von Jahreszeit, Wasserstand oder Laichzeit.

Es gibt auch private Eigentümer

Wer als Angler Interesse an einer Fischereikarte hat, findet eine Liste der Gewässer mit den jeweiligen Pächtern respektive Revierbesitzern auf der Website des Kantons. In einzelnen Gewässerabschnitten ist das Fischereirecht im Eigentum von privaten Personen, Organisationen oder Gemeinden. Nicht verpachtet wird – als Ausnahme – der Hallwilersee. Für die Angelfischerei im aargauischen Teil können Hallwilerseekarten bestellt und bezogen werden. Für gewisse Strecken von Rhein, Aare, Limmat, Reuss sowie am Hallwilersee gibt es zusätzlich das Freianglerrecht. Bei diesem gelten gegenüber der Angelfischerei mit einer Fischereikarte einige Einschränkungen.

Klare Regelungen bestehen darüber, wann der Fang von einzelnen Fisch- und Krebsarten erlaubt ist, welches die Schonbestimmungen sind und welche Gerätschaften erlaubt sind. Voraussetzung zum Angelfischen ist im Kanton Aargau – neben der jeweiligen Fischereikarte – ein Sachkundenachweis.