Jetzt heisst es Abschied nehmen: Der altehrwürdige Dachstuhl des Stapferschulhauses in Brugg konnte gestern Dienstagabend beim «Abschiedstrunk», zu dem Stadt- und Einwohnerräte, die Schulpflege, Lehrpersonen und die Schulverwaltung eingeladen waren, ein letztes Mal besichtigt werden. Nach den Bauarbeiten für die Sanierung und die Erweiterung, die bereits im März starten, wird nämlich die einmalige Dachkonstruktion zum Teil hinter einer dicken Isolationsschicht verschwinden.

Im Dachgeschoss, das zur Zeit noch nicht isoliert ist, wird wärmender Glühwein getrunken. Gesamtschulleiter Peter Merz und Barbara Iten, Schulleiterin im Stapferschulhaus, laden noch einmal ein, im alten Gebäude zu verweilen und Erinnerungen aufzufrischen. Peter Merz begrüsst die zahlreichen Besucher auf dem Estrich und sorgt mit einer Anekdote gleich für ein Schmunzeln. «Meine Grossmutter wohnte in einem Haus, das schon 500 Jahre alt war. Als kleiner Junge fand ich es immer faszinierend, in ihrem Estrich zu schnüffeln.» Auch für die Kinder des Schulhaus Stapfer sei der Estrich etwas Besonderes. Aus diesem Grund dürfen sich die Schüler am Tag des Umzugs auch davon verabschieden.

Teile des Estrichs bleiben erhalten

Im Estrich wird nach der Sanierung ein Materiallager eingerichtet, was zusätzlich Platz in den Räumen des Schulhauses schaffen soll. Die Balken und der Dachbau bleiben zum Teil erhalten. «Nach den Sportferien geht es dann endlich richtig los mit dem Unterricht im Provisorium», freut sich Merz.

Nachdem in den vergangenen Tagen das Dach für das Provisorium geliefert wurde, habe er bereits die erste E-Mail von dort verschicken können. «Die ganze Infrastruktur mit Internet und Telefon wird schon installiert, sodass auch das Provisorium an das System angepasst ist», sagt Merz. Es werde sicher noch dauern, bis sich alle an die neue Situation gewöhnt haben. «Ich bin auf jeden Fall gespannt, das neue Schulhaus in eineinhalb Jahren zu sehen.»

Im März letzten Jahres stimmte der Einwohnerrat dem Kredit von 10.56 Mio. Franken für die Gesamtsanierung und die Erweiterung des Schulhauses Stapfer sowie der Erneuerung des Sportplatzes Hallwyler mit 32 zu 13 Stimmen zu. Der Baukredit wurde im Juni 2016 an der Urne angenommen.

Im Sommer 2018 bezugsbereit

Das über 100 Jahre alte Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, wird neue Gruppenräume sowie einen Lift erhalten. Zudem werden Fassade, Dach und Sockelgeschoss saniert. Kanalisation und Haustechnikinstallationen wie Elektro, Lüftung, Heizung und Sanitär werden ersetzt. Alle Oberflächen werden erneuert und die Umweltschadstoffe fachgerecht ausgebaut und entsorgt. Damit auch der Turm im Innern erdbebensicher gemacht werden kann, wird dieser mit einer Stahlkonstruktion versehen. Die Erweiterung, der Sockelbau, beinhaltet künftig zwei Klassenzimmer sowie einen Gruppenraum. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Sommer 2018 abgeschlossen sein. Die Schüler der vierten und der fünften Klasse sind im Dezember ins Schulhaus Hallwyler gezogen. Noch vor den Sportferien werden dann die letzten Schulzimmer und allgemeinen Räume ins Provisorium «Stapferino», in dem künftig die übrigen Klassen der Primarschule unterrichtet werden, umziehen.