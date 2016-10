Dieter Egli (SP) und Franz Hollinger (CVP) vertreten den Bezirk Brugg schon seit über zehn Jahren im Grossen Rat. Roland Frauchiger (EVP), Markus Lang (GLP) und Robert Obrist (Grüne) sind in der laufenden Amtsperiode ins Kantonsparlament nachgerutscht. Sie alle buhlen mit den Bisherigen Titus Meier (FDP), Martina Sigg (FDP), Martin Wernli (SVP) und Martin Brügger (SP) um einen der elf Sitze am kommenden Sonntag. Dazu kommt Maya Meier (SVP), die vor vier Jahren im Bezirk Lenzburg bestätigt wurde. Weil sie im Januar 2015 mit ihrem Ehemann in ein Eigenheim nach Auenstein zog, tritt sie nun im Bezirk Brugg zur Wahl an.

Doch wie haben sich die Grossräte in den letzten vier Jahren in Aarau für den Bezirk Brugg eingesetzt? Eine Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt, denn in der Politik müssen Mehrheiten – oft über die Bezirks- und Parteigrenze hinweg – gefunden werden. Zentral sei, die Wohlfahrt des Kantons Aargau zu fördern, sagt Hollinger. Oft seien die Meinungen der Vertreter aus dem Bezirk Brugg sehr heterogen, lässt Frauchiger durchblicken, betont aber: «Da, wo wir gemeinsame Interessen haben, funktioniert der Kontakt zwischen den Grossräten bestens.»