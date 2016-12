«Smokesignal ist die digitale Form des Rauchzeichens, wie es früher verwendet wurde, um viele Personen über ein Ereignis schnell und einfach zu informieren.» So erklärte einer der Gründer, Thomas Federer, 2015 die Idee hinter der App. Diese sei aus dem eigenen Bedürfnis entstanden, in einem Sportclub die Mannschaft über die anstehenden Trainings und die Fans über die Resultate mittels Push-Benachrichtigung informieren zu können.

Über die vielen Anwendungsmöglichkeiten ihrer App haben Federer und sein Mitgründer David Peyer damals nicht nachgedacht. So sei ihnen erst später in den Sinn gekommen, dass auch ihre Gemeinde die App nutzen könnte, um die Einwohner beispielsweise an die Papiersammlung zu erinnern. Die Idee kam gut an und so beschliesst die Gemeinde Villigen 2015, ihre Informationen über die App zu verbreiten.

Skilift Rotberg verwendet App

«Die Gemeinden werden Smokesignal weiterhin verwenden. Wir haben von allen beteiligten Gemeinden nur positives Feedback erhalten», beschreibt Federer die Situation, ein Jahr nach Lancierung der App. Neben Villigen gehören nun auch andere Gemeinden, verteilt über die ganze Deutschschweiz, zu den Nutzern. «Wichtig für uns sind aber nicht nur die Gemeinden.

Smokesignal wird heute auch von Firmen, Vereinen, Schulen oder vom Skilift Rotberg verwendet, um schnell und einfach wichtige Informationen vermitteln zu können», sagt Federer. Mit der Entwicklung seien sie sehr zufrieden. Mit der App schafften es die beiden Informatiker sogar bis ins Finale der Swiss Innovation Challenge der FHNW. Für einen Platz auf dem Podest habe es jedoch nicht gereicht.

Seit beginn habe sich die App stetig verbessert und sei um einige neue Features gewachsen. «Zum Beispiel konnte man zu Beginn keine Links versenden. Heute ist dies mit Links oder PDF-Dokumenten möglich», erklärt Federer. Wie viele Nutzer Smokesignal heute verzeichnet, möchten die beiden Entwickler nicht bekannt geben. «Aber die Nachrichten, die über die App versendet werden, erreichen täglich mehrere tausend Empfänger», sagt Federer.

Grössere Probleme seien nie aufgetreten. «Die schnelle Entwicklung im Bereich der Smartphones fordert uns jedoch laufend», sagt er. Zukünftig wollen sie Smokesignal weiter auf die Bedürfnisse der Kunden anpassen und mit Features ergänzen. «Es ist jedoch nicht unser Ziel, das System mit Funktionen zu überladen. Smokesignal wird ein Tool bleiben, dass die zuverlässige und schnelle Information in den Vordergrund stellt», betont Federer.