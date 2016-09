«Wir hatten es von Anfang an lustig miteinander», sagt Daniel Rohrer, Leiter Projekte und Controlling der Stadt Brugg. Vittorio Timpano nickt zustimmend. Er ist Gastgeber der Trattoria im Roten Haus. Auf den ersten Blick könnten die beiden nicht unterschiedlicher sein. Dennoch verbindet sie etwas: Gemeinsam machen sie bei der SRF–Produktion «Mini Beiz, dini Beiz» mit. Dabei stellt ein Stammgast sein Lieblingslokal den anderen Stammgästen der Sendung vor. An jedem Tag der Woche wird in einem anderen Lokal gegessen. Die vier Kontrahenten dürfen jeweils am Ende des Abends Punkte vergeben. Das Team – Stammgast und Wirt – mit den meisten Punkten gewinnt.

Rohrer ist seit zirka vier Jahren Stammgast in der Trattoria im Roten Haus. Nachdem er im Stadthaus anfing zu arbeiten, ging er zweimal pro Woche in der Trattoria von Timpano essen – bis heute. «Ich esse sehr gerne italienisch. So kam ich schnell auf das Rote Haus.» Die beiden seien sich direkt sympathisch gewesen.

Der 45–jährige Rohrer schätzt die Auswahl in der Trattoria sehr. «Wenn ich Lust auf italienisch habe, kann ich ganz klassisch Pizza essen. Aber es gibt auch viele andere Menüs.» Am liebsten esse er Pastagerichte. Rohrer findet das Lokal als solches sehr authentisch, da es von einem waschechten Italiener geführt wird. «Wo sonst sehen Sie den Wirt für ein Interview an einem sonnigen Nachmittag mit seiner Sonnenbrille auf der Terrasse sitzen? Es ist wie in Italien», vergleicht er.

Der Aussenbereich habe im Sommer die Atmosphäre einer Piazza in Italien. «Vittorio hat hier seine ganz persönliche italienische Ecke geschaffen», schwärmt Rohrer. Er habe den Aufbau und die Entwicklung des Restaurants fast von Beginn an gesehen. «Als Vittorio mich fragte, ob ich ihn nicht für die Sendung anmelden wolle, habe ich nicht lange überlegt. Ich finde sein Konzept insgesamt sehr unterstützenswert», sagt er. Beide kannten die Sendung schon und hätten keine Hemmungen gehabt, vor der Kamera zu stehen.

«Wir sind zwar immer noch Wirt und Gast, im Gespräch jedoch fast schon Freunde», sind sich Rohrer und Timpano einig. «Ich schätze Vittorios kommunikative Art und seinen Humor», sagt Rohrer über seinen Gastgeber. Timpano lacht. «Ich finde Daniel sympathisch und mag seine Ehrlichkeit.» Der Wettbewerb sei ihnen nicht wichtig, dennoch haben sich alle Beteiligten Mühe gegeben. Die Ausstrahlung der Sendung ist auch für die beiden spannend. «Wir wissen nicht, was unsere Kontrahenten über uns gesagt haben», sagt Rohrer. Ob sie sich die Sendung gemeinsam ansehen, wissen die beiden noch nicht. «Ich glaube, Daniel ist dann in den Ferien», sagt Timpano und lacht. Zu siegen sei nicht unbedingt ihr Ziel gewesen. Denn dabei sein sei für sie das Wichtigste.

«Mini Beiz, dini Beiz»zu Gast in der

Trattoria im Roten Haus. Zu sehen morgen Dienstag, um 18.15 Uhr, auf SRF 1.