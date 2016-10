«Angriff war zu krass»

Nachdem der erste Schock verdaut war, erstattete Hansedi Suter bei der Kantonspolizei in Brugg Anzeige. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Eine Woche später stand dann der Robidog plötzlich wieder am ursprünglichen Ort. Daraufhin entschloss sich der Gesamt-Gemeinderat an einer Sitzung, die Anzeige wegen Sachbeschädigung nicht einzureichen.

Hansedi Suter allerdings hielt an seiner Anzeige wegen Drohung, Hausfriedensbruch und Tätlichkeiten fest. Der Angriff auf Suter war somit nur noch Privatsache. «Der Angriff war zu krass, ich kann das so nicht sein lassen», sagte er Mitte August gegenüber dieser Zeitung.

Mittlerweile ist das Strafverfahren abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach teil auf Anfrage der az mit: Der Bürger wurde mit einer Busse von 800 Franken und einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen wegen Drohung, Hausfriedensbruch und geringfügiger Sachbeschädigung verurteilt. «Das Strafbefehl ist inzwischen rechtskräftig», sagt Mediensprecherin Fiona Strebel. (jam)