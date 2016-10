Eigentlich hatte sie die Hoffnung schon aufgegeben. Und dann ging für Inhaberin Franziska Meier vom Brugger Hobbyatelier doch noch ein Türchen auf. Sie hat für ihren beliebten Bastelladen ein neues Lokal gefunden an der Baslerstrasse 124 in Umiken. Am Freitag,

6. Januar 2017, kann Meier dort, gleich neben der Garage Erb, im Erdgeschoss einen kleinen Laden mit einem grossen Kurslokal eröffnen.



Zur Erinnerung: Das Hobbyatelier hatte die Räumlichkeiten an der Hauptstrasse 4 in Brugg auf Ende November gekündet, weil die Miete im Verhältnis zu den Einnahmen viel zu hoch war (die az berichtete). Als maximal mögliche Monatsmiete gab Meier 2500 Franken an (inklusive Nebenkosten). Sie habe daraufhin von Kunden und Gewerbetreibenden viele Reaktionen erhalten, sagt die 28-jährige Inhaberin. Doch habe sich leider aus diesen Tipps und Angeboten keine langfristige Lösung abgezeichnet, die geeignet und erschwinglich ist.

Auch vom Gewerbeverein Zentrum Brugg habe sie viel Unterstützung erfahren, betont Meier. So hätte sich dieser etwa bei der Vermieterin vom Brugger Neumarkt für das Hobbyatelier eingesetzt und zudem versucht, für sie realistische Konditionen auszuhandeln. Vergebens.



Auch in Windisch seien alle Ladenlokale zu teuer. Die Vermieterin der Campus-Verkaufsflächen sagte ebenfalls ab. Dort, wo früher das Tanzstudio war, hätte man für das Hobbyatelier einen relativ kostspieligen Umbau realisieren müssen. Für eine bessere Finanzierung hatte Franziska Meier sogar angeboten, sich mit ihren Freunden selbst um den Umbau im Campus zu kümmern. Doch darauf ging man nicht ein.

Noch bis Weihnachten in Brugg

Mit der gefundenen Lösung in Umiken ist Franziska Meier glücklich. Die neue Miete betrage einen Bruchteil der alten, die Vermieter seien nett, es habe Parkplätze beim Laden und sie könne künftig bequem Tages-, Abend- und Kinderkurse anbieten, sagt sie begeistert.

Auch die beiden Angestellten wird sie weiter beschäftigen, obwohl die Ladenfläche in Umiken deutlich kleiner ist als in Brugg. Einzig die Lernende wird dann nur noch in der Papeterie Surbtal in Endingen – Meiers zweitem Standbein – eingesetzt.

Der Laden in Umiken wird in Zukunft Heidi Hochuli als Geschäftsführerin leiten. Meier wird sich hauptsächlich um die Papeterie in Endingen kümmern und fürs Hobbyatelier die Hintergrundarbeiten (Buchhaltung, Administration) erledigen.



Mit der aktuellen Vermieterin konnte Meier vereinbaren, dass sie das Hobbyatelier an der Brugger Hauptstrasse sogar noch bis zum 24. Dezember weiter betreiben kann. «Das ist für uns natürlich ideal, weil in der Weihnachtszeit am meisten los ist und wir nun nicht bereits Mitte November schliessen müssen», sagt die junge Geschäftsfrau.

Einziger Wermutstropfen ist die weniger zentrale Lage. «Wir werden kaum Laufkundschaft haben. Dafür können wir eigene Parkplätze, eine Bushaltestelle in der Nähe und einen Lieferservice anbieten», sagt die 28-Jährige. Das Wichtigste ist für Meier, dass sie das Hobbyatelier nicht schliessen muss, die Arbeitsplätze erhalten kann und sie eine langfristige Lösung gefunden hat.